Superar el tráfico de terror de TB Simatupang, se prepara el esquema de cobertura de carreteras de peaje

JacartaVIVA -El Gobierno Provincial (Pemprov) de DKI Yakarta planea implementar un sistema de apertura de puerta tol en el área TB Simatupang Desentrañar los atascos de tráfico severos que a menudo ocurren durante la hora pico. Esta política ha recibido una luz verde del Ministerio de Obras Públicas (PU).

El jefe de la Agencia de Transporte de Yakarta (Kadishub), Syafrin Liputo, dijo que la discusión técnica con el Ministerio de Obras Públicas, la Agencia Reguladora de Ruta de Toll (BPJT) y el operador de carreteras de peaje se llevaron a cabo la semana pasada. El siguiente paso es la revisión del campo.

«Para TP Simatupang, el seguimiento del gobernador ha sido transmitido y una discusión la semana pasada será seguida con una revisión de campo», dijo Syafrin en el centro de Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Gobierno provincial de Yakarta Cancelación de Trotar True Superar atascos de tráfico en TB Simatupang, elige hacer esto





El tráfico de dirección de Fatmawati a TB Simatupang

«Entonces, por supuesto, somos del gobierno provincial junto con el Ministerio de Obras Públicas y también BPJT, las agencias de gestión de carreteras de peaje y los operadores de peajes en este caso PT Butamakere realizarán revisiones de campo, así como estamos relacionados con las réplicas», continuó.

Se aseguró de que la revisión se realizaría esta semana. A partir de los resultados de la evaluación del tráfico, la decisión de abrir y cerrar la puerta de peaje puede aplicarse juntas.

«Por supuesto, los resultados de la revisión del campo, luego evaluamos el tráfico, etc., solo se decidieron juntos», explicó.

Si se aprueba, el esquema de cierre abierto de Toll Road primero pasará por la etapa de prueba.

«Ciertamente, todo pasará por pruebas si se decide, resulta que es permisible porque es la necesidad de finales de octubre para la implementación del trabajo, se espera que la instalación de la WWTP se complete hasta finales de octubre. Por lo tanto, ese 1 de noviembre, el tráfico puede usar el carril que está allí», agregó Syafrin.

Anteriormente, el gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung, dijo que su partido había discutido con el Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo, relacionada con la ingeniería de tráfico en TB Simatupang.

Leer también: Propuesta de lavado para cerrar Cipete-Pondok Labu Toll Salida de la hora de salida durante las horas pico, esta es la razón



https://www.youtube.com/watch?v=gobspviryzss

«Por cierto, en nuestra discusión también, el gobierno de DKI Yakarta solicitó el manejo congestionado en TB Simatupang. Hay una decisión que debe solicitar permiso para la aprobación del Ministerio de Obras Públicas «, dijo Pramono, martes (2/9/2025).

Jalan TB Simatupang, que se extiende a lo largo de 10 kilómetros para ser uno de los peores atascos de Yakarta. Uno de los accesos destacados por el gobierno provincial de DKI Jakarta es la salida de peaje Cipete -Pondok Labu que a menudo causa largas colas, especialmente durante la hora pico de la tarde.

Leer también: Superar la congestión, Pramono agregó 14 autobuses Transjakarta en TB Simatupang



TvoneNews/Abdul Gani Siregar