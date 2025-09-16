Superar el problema de los desechos en Bali, Bri se preocupa por proporcionar capacitación en la diversificación y la calidad de fortalecimiento de los productos de compost

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Continúe llevando a cabo varias iniciativas para superar los problemas de desechos a través de programas que pueden ayudar significativamente a superar el problema de los desechos en varias regiones de Indonesia.

A través de Bri le importa Como un paraguas del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL), BRI nuevamente muestra su compromiso para superar los problemas de desechos y mantener la sostenibilidad ambiental a través del Programa del Programa de Cuidado de BRI ‘No hay gas kita‘.

Esta vez, las actividades de Gas Kita Kita Kita de Bri Cares se llevaron a cabo mediante la capacitación en la diversificación y el fortalecimiento de la calidad de los productos de compost que tuvieron lugar en la reducción, reutilización, reciclaje (TPS3R) desechos (TPS3R) mesari, Badung, provincia de Bali el sábado (30/08). TPS3R en sí es un sitio de tratamiento de residuos que aplica el principio de reducir (reducir), reutilizar (reutilizar) y reciclar los desechos (reciclaje) en una escala o área comunitaria.

En esta actividad, BRI Peduli presenta presentadores o oradores de jóvenes agricultores fríos con participantes que consisten en toda gestión y miembros de TPS3R Pudak Mesari que tienen un papel importante en el sistema de gestión de residuos.

El Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, reveló que la capacitación de la diversificación y el fortalecimiento de la calidad del producto de compost tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los trabajadores de extensión de gestión, operadores y TPS3R en la gestión de desechos orgánicos en productos de compost que han agregado valor.

Con un enfoque en la diversificación de productos, esta capacitación no solo tiene como objetivo mejorar la calidad del fertilizante, sino que también abre oportunidades para el fortalecimiento económico mediante el aumento del valor de venta de los productos de compost.

Además, esta actividad también se centra en los cambios en el comportamiento en la gestión de residuos, así como alentar la colaboración entre varias partes para crear un entorno limpio, saludable y sostenible.

«Esta capacitación es útil para responder desafíos institucionales de TPS3R, a saber, cómo cambiar el paradigma de una unidad de gestión de residuos a un centro de innovación basado en la economía circular», dijo.

También agregó Dhanny, TPS3R Pudak mesari tiene un gran potencial en el desarrollo de productos derivados de compost, como fertilizantes orgánicos líquidos, fertilizantes granulares o medios de plantación listos para usar que tienen un mercado amplio, tanto para necesidades agrícolas, de plantaciones o de cultivo urbano.

Además, la calidad del compost producido también debe fortalecerse para que coincida con los estándares de calidad, por lo que los productos producidos no solo son ecológicos, sino también dignos de marketing de manera más profesional.

«Esta es una forma del verdadero esfuerzo de BRI para superar el problema de los desechos y convertirse en una colaboración real de BRI con varias partes relacionadas, de modo que la gestión de residuos y la diversificación de los productos de compost pueden tener un impacto positivo en el medio ambiente y la economía de la aldea», agregó Dhanny.

Después de que se llevó a cabo la presentación del material de los oradores, los participantes también implementaron inmediatamente el sitio de producción de compost, donde los participantes podían ver la aplicación de estas máquinas en el proceso de producción. Los participantes también tienen la oportunidad de observar en detalle cómo se usa la máquina para acelerar y facilitar el proceso de hacer compost eficiente.

El fertilizante de compost generado a partir de esta capacitación puede apoyar más tarde la sostenibilidad ambiental al mejorar la estructura del suelo, reducir la erosión y aumentar la fertilidad de forma natural. Además, el uso de la materia orgánica local procesada de una mejor manera puede reducir el desperdicio y la contaminación, así como apoyar los principios de la agricultura sostenible.

AA GEDE Agung Wedhatama P. Como el orador de los jóvenes agricultores fríos agregó que esta capacitación es ciertamente muy importante, especialmente en términos de innovación para hacer compost para aumentar el valor de venta e introducir productos que varían para la comunidad.

«Se espera que nuestra colaboración con BRI en esta capacitación pueda ser implementada por los participantes, especialmente sobre diversas técnicas, herramientas y materiales utilizados en el proceso de hacer compost que sea más eficiente y ecológico», dijo.

Gede agregó que este programa también fue un ejemplo concreto de la aplicación de un sistema de procesamiento de residuos que logró aumentar la participación de la comunidad, además de tener un impacto positivo, tanto para el medio ambiente como para la economía de la aldea.

Bri Caring «Yok Kita Gas» ha tenido significativamente un impacto en las personas en varias regiones tanto en el lado social, económico como ambiental. Esto está en línea con el compromiso de Bri de apoyar los objetivos del desarrollo sostenible (objetivos de desarrollo sostenible) implícito en los pilares del desarrollo social, los pilares del desarrollo económico y los pilares del desarrollo ambiental.

Desde que se implementó en 2021, el programa Bri Cares ‘Yok Kita Gas’ se ha implementado en 41 ubicaciones (cuarenta y uno) en Indonesia que consisten en 5 (cinco) ubicaciones en los mercados tradicionales y 36 (treinta y seis) ubicaciones en la comunidad.