Superar el miedo de crédito en la era de las economías fluctuantes

Yakarta, Viva – En medio de la agitación económica global que todavía se siente hasta mediados de 2025, muchos indonesios dudan en dar grandes pasos, como comprar vehículos nuevos. La inflación que alcanzó el 2,37% en julio de 2025 según los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), aunque bajo control, todavía hizo que los consumidores se alertaran.

Leer también: Mientras que en Giias 2025, Astra Financial no solo se centra en el financiamiento de vehículos



El crecimiento del PIB de Indonesia en el primer trimestre de 2025 fue de solo 4.87% interanual (interanual), menor que la proyección inicial del banco Indonesia que ahora ha sido revisado a 4.6-5.4% para este año.

Mientras tanto, la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) informó que las cuentas por cobrar de las empresas financieras crecieron 6.04% interanual en enero de 2025 a RP504.33 billones, lo que demuestra que este sector se mantuvo resistente a pesar del lento crecimiento en comparación con el año anterior.

Leer también: La mayoría de las personas cuyo salario es IDR 8 millones de este préstamo para automóvil



Sin embargo, el miedo a la carga de las cuotas en tiempos difíciles a menudo impide el sueño de tener un automóvil o motocicleta, especialmente para las familias jóvenes que luchan por mantener la estabilidad financiera.

Astra FinancialLa División de Servicios Financieros Astra que presenta un servicio de solución financiera de Stop, está presente como socio que entiende este desafío. Incluido en la exposición Giias 2025, que recientemente se celebró en Indonesia.

Leer también: El mercado de LCGC todavía era prometedor



Con la sinergia de nueve unidades de negocios: Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance (TAF), Fifroup, Astra Insurance, Astra Life, SEVA, Astrapay, Moxa y Bank Saqu – Astra Financial no solo ofrece financiamiento, sino también educación para aumentar la educación financiera.

«Giias 2025 es un impulso importante para Astra Financial, que durante siete años consecutivos se ha convertido en un patrocinador de Giias Platinum. Esto refleja el fuerte compromiso de Astra Financial en apoyar el crecimiento de la industria automotriz nacional a través de la provisión de soluciones financieras de una parada para los consumidores automotrices en el país», dijo Rudy Chen, director director de Astra (In-Charge Astr) sábado), Augusta 16, 2025.

Según las instituciones financieras de OJK, el sector financiero juega un papel estratégico. Hasta mayo de 2025, las cuentas por cobrar de financiamiento crecieron 2.83% interanual a RP504.58 billones, con una relación de financiación incumplida (NPF) registrada en 2.57%, mostrando un perfil de riesgo sólido y una buena gestión de riesgos en este sector.

Aunque la economía es un desafío, algunos clientes se atreven a pasar con Astra Financial. Andi, un empleado privado en Yakarta, compartiendo sus experiencias:

«Al principio dudaba en tomar un crédito para el automóvil porque la inflación aumentó y el salario mediocre. Pero el interés especial de ACC hizo una entrega ligera, aún podría tener un auto nuevo sin preocuparme», dijo a Viva Automotive hace algún tiempo.

Mientras tanto, Rina, una ama de casa de Tangerang, eligió el financiamiento de la motocicleta de Honda a través de Fifroup: «Obtuve un reembolso de Bank Saqu y Garda OTo Insurance de Astra Insurance para protección gratuita al año», dijo.

La presencia de Astra Financial en Giias 2025 es un claro ejemplo de su compromiso. Con el «Crédito inteligente con el Programa Financiero Astra», los visitantes reciben intereses que comienzan 2.3% por 1-3 años de tenor a través de TAF, devolución de efectivo de hasta Rp6.8 millones para la negociación y las promociones de Astra Life para la protección de la salud. Las actividades educativas en Booth Hall 7, como la simulación de crédito, ayudan a miles de personas a comprender la inclusión financiera.

En medio de la proyección del Banco Mundial que predice el crecimiento económico de Indonesia 5.1% este año, Astra Financial continúa alentando a las personas a ser sabiamente sabios. Con una relación NPF mantenida y el crecimiento de un activo de fondo de pensiones 6.15% interanual hasta marzo de 2025, el sector de servicios financieros sigue siendo una base sólida.

Para muchas personas como Andi y Rina, el valiente paso en tiempos difíciles en realidad abre la puerta de la prosperidad, gracias a socios como Astra Financial que llevan «innovación en movimiento».