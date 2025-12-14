¡Supera a Vietnam! Actualización de la clasificación de medallas de los SEA Games 2025, día cinco, Indonesia obtiene 31 de oro

Bangkok, VIVA – Competición en lo más alto del medallero Juegos del MAR 2025 cada vez más caliente. contingente indonesio logró acaparar la atención en el quinto día de los Juegos del Sudeste Asiático con un aumento en las ganancias no una medalla lo cual es significativo.

Basado en el informe SEA Games Tailandia 2025, Indonesia logró sumar 11 medallas de oro el sábado, lo que hizo que los rojiblancos ascendieran al segundo lugar de la clasificación. Hasta el quinto día de los SEA Games de Tailandia 2025, Indonesia había conseguido un total de 31 medallas de oro, 46 ​​de plata y 41 de bronce.

Este logro permitió a Indonesia superar a Vietnam, que tuvo que estar dispuesto a caer al tercer lugar. Vietnam está registrado a sólo un oro de Indonesia, con 30 medallas de oro, 27 de plata y 54 de bronce.



Los atletas obtienen medallas de oro en los Juegos Marítimos de Tailandia 2025

Mientras tanto, Tailandia todavía parece fuerte como líder de la clasificación. Los anfitriones se están alejando de sus competidores con una colección de 92 medallas de oro, 61 de plata y 39 de bronce.

Por debajo de los tres primeros, Singapur se mantuvo en la cuarta posición tras sumar cuatro medallas de oro en la quinta jornada. Lion Country ha conseguido hasta ahora 19 de oro, 19 de plata y 26 de bronce.

Filipinas también consiguió cuatro medallas de oro adicionales, pero no ha podido cambiar su posición en el quinto lugar. En total, Filipinas ha conseguido 15 oros, 22 platas y 50 bronces.

Malasia, que sumó cinco medallas de oro el sábado, sigue estancada en la sexta posición con 15 medallas de oro, 15 de plata y 53 de bronce. El oro adicional no es suficiente para mejorar su posición en la clasificación.

Myanmar ocupa el séptimo lugar a pesar de que no logró ganar el oro en el quinto día. Sólo sumaron plata y bronce, para un total de dos oros, 11 platas y 17 bronces.

Laos terminó octavo después de ganar una medalla de oro adicional. Hasta la fecha, Laos ha conseguido dos medallas de oro, tres de plata y 14 de bronce.

Las dos últimas posiciones siguen ocupadas por Brunei Darussalam y Timor Leste. Brunei ocupa el noveno lugar con una medalla de plata y cuatro de bronce, mientras que Timor Leste ganó 2 medallas de bronce.

Dado que aún se disputan muchos deportes, la oportunidad de Indonesia de seguir aumentando su número de medallas de oro y cerrar la brecha con Tailandia todavía está abierta. La actuación de los deportistas rojiblancos en los próximos días determinará el mapa de competición para la clasificación final.