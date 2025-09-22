Super Typhoon Ragasa: el aeropuerto de Hong Kong puede detener los vuelos por 36 horas: informes







El Aeropuerto Internacional de Hong Kong se está preparando para suspender todos los vuelos de pasajeros durante 36 horas cuando el súper tifón Ragasa se acerca a la ciudad, informó Bloomberg News el lunes. Aeropuerto Y los funcionarios de la aviación planean detener los servicios desde las 6 pm hora local el martes hasta las 6 de la mañana del jueves, según el informe.

Si se confirma, esto marcaría una de las paradas más largas en la historia reciente del aeropuerto.

Un portavoz de la autoridad del aeropuerto Hong Kong le dijo a Reuters que estaba monitoreando de cerca el progreso de la tormenta y que ya había comenzado los preparativos para gestionar el impacto. Se espera un anuncio oficial más tarde el lunes.

Según Bloomberg News, el Observatorio de Hong Kong está listo para elevar su primera señal de precaución para el tifón alrededor del mediodía del lunes.

Filipinas también suspendió el trabajo y las clases en todo Metro Manila y varias otras regiones el lunes cuando Ragasa se movió hacia el norte de Luzón, trayendo la amenaza de vientos destructivos y fuertes lluvias, informó Reuters.

Se pronostica que el súper tifón Ragasa se encuentra entre las tormentas más fuertes para llegar a la región en años, lo que plantea preocupaciones sobre las interrupciones generalizadas para el transporte y la actividad económica en los principales centros financieros y comerciales de Asia.

Mientras tanto, miles de personas fueron evacuadas de las aldeas del norte de Filipinas, y las escuelas y oficinas se cerraron el lunes en el archipiélago y el vecino Taiwán, ya que una de las tifones más fuertes de este año amenazó con causar inundaciones y deslizamientos de tierra en su camino hacia el sureste de China.

El súper tifón Ragasa había sufrido vientos de 215 kilómetros (134 millas) por hora y ráfagas de hasta 265 km/h (165 mph). Estaba centrado al este de la ciudad isleña de Calayan, frente a la provincia de Cagayan, filipino Dijo los pronosticadores. El tifón se movía hacia el oeste a 20 km/h (12 mph) y puede pasar cerca o tocarse tierra sobre las islas Babuyan de Cagayan a mediodía o temprano en la tarde del lunes.

Según la agencia de noticias AP, la Agencia Meteorológica Filipinas advirtió sobre la inundación costera, afirmando que «existe un alto riesgo de marejada tormenta potencialmente mortal con alturas máximas superiores a 3 metros (casi 10 pies) en las próximas 24 horas» en el bajo o expuesto áreas costeras de las provincias del norte de Cagayan, Batanes.

El poder fue noqueado en la isla de Calayan y en toda la provincia de la montaña del norte de Apayao, al oeste de Cagayan, dijeron funcionarios de respuesta a desastres. No hubo informes inmediatos de víctimas o daños adicionales de Ragasa, que se llama localmente Nando.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, suspendió el trabajo y las clases del gobierno en todos los niveles el lunes en la capital y en 29 provincias en la principal región del norte de Luzón.

Según AP, más de 8.200 personas fueron evacuadas a la seguridad en Cagayan, mientras que 1.220 buscaban refugio en los centros de evacuación de emergencia en Apayao, que es propenso a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Los vuelos nacionales fueron suspendidos en las provincias del norte que el Typhoon, y los barcos de pesca y los transbordadores entre islas tenían prohibido dejar puertos debido a mares extremadamente difíciles.

(Con insumos de agencias)





