Super Mario Bros Galaxy Movie es una secuela de Mario Movie

La secuela de la «película de Super Mario Bros.» de Universal acaba de recibir su título oficial: «La película de Super Mario Galaxy». Está programado para lanzarse en los cines de Universal e Illumination el 3 de abril de 2026.

La película animada toma su título del éxito de videojuego de Nintendo, «Super Mario Galaxy», lanzado en 2007 en la Wii. La noticia se anunció el viernes durante una Nintendo Direct, antes del 40 aniversario del original «Super Mario Bros.» videojuego el 13 de septiembre de 1985.

Lanzado en abril de 2023, «The Super Mario Bros. Movie» se convirtió en un éxito de taquilla, convirtiéndose en la adaptación de videojuegos más exitosa con un asombroso bruto de $ 1.36 mil millones. Actualmente se encuentra en la quinta película animada más taquillera de todos los tiempos detrás de «Ne Zha 2», «Inside Out 2», «The Lion King» y «Frozen 2″ »

La «película de Super Mario Bros.» presentaba un elenco de voz de estrellas de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Princess Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Seth Rogen como Donkey Kong y Keegan-Michael Key como Toad. Charles Martinet, quien expresó a Mario en casi todos los videojuegos de Nintendo antes de retirarse en 2023, tenía un pequeño papel como el padre de Mario.

La película sigue a dos fontaneros de Brooklyn, Mario y Luigi, que son transportados al mundo místico del reino de hongos. Allí, Mario debe asociarse con la Princesa Peach, Toad y Donkey Kong para salvar a Luigi y del malvado Bowser King King.

Fuera de Mario, Nintendo se ha asociado con Sony Pictures para lanzar una película «Legend of Zelda» el 26 de marzo de 2027, dirigida por Wes Ball. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth protagonizarán Zelda y Link.