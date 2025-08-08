¡Super League 2025/26 comienza hoy! Hay 3 partidos emocionantes, aquí hay información de transmisión directa y enlaces de transmisión en vivo

Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/26 comenzó oficialmente hoy, viernes 8 de agosto de 2025. Tres emocionantes partidos comenzarán el largo viaje de los mejores clubes de Indonesia en la nueva temporada. Estos partidos de apertura se pueden ver directamente en los servicios de video Indosiar y transmitir.

El siguiente es un horario completo para transmisiones en vivo y Enlace de transmisión en vivo Super League hoy:

Borneo FC Samarinda vs Bhayangkara Precision Lampung FC

Estadio Segiri, Samarinda – a las 15:30 Wib (Vidio) [LINK STREAMING]

Persebaya Surabaya vs Psim Yogyakarta

Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya – a las 19.00 WIB (Indosiar, Vidio) [LINK STREAMING]

PSM Makassar vs Persijap Jepara

Gelora BJ Habibie Stadium, Parepare – a las 19.00 Wib (Vidio) [LINK STREAMING]

Borneo FC aprovechará el estado del host para asegurar puntos completos en el partido de apertura, mientras que Bhayangkara Precision Lampung FC está listo para dar una sorpresa.

En Surabaya, Persebaya será el anfitrión del equipo de promoción de Psim Yogyakarta en un partido que se predice que estará lleno de atmósfera caliente de los partidarios de los dos campamentos. Mientras tanto, PSM Makassar confiará en el apoyo público de Parepare cuando se enfrente a Persijap Jepara.

Se prevé que esta temporada sea apretada teniendo en cuenta que varios equipos traídos a los jugadores estrella y fortalecen el equipo desde la pretemporada. El partido inaugural de hoy será la imagen inicial de quién puede parecer consistente en la parte superior.