Super APP BRIMO Translucent 42.7 millones de usuarios y registra un volumen de transacción de RP3,231 billones, fomenta el aumento de los fondos baratos

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK enfatizó su compromiso de crecer de manera sostenible mediante el fortalecimiento de las estructuras de financiación eficientes y de calidad. Hasta finales de junio de 2025, Bri registró el crecimiento de fondos de terceros (DPK) de 6.7% interanual (interanual), a RP1,482.12 billones. Composición de fondos baratos o Casa En sí mismo alcanza el 65.5% del DPK total, un dígito de dos dígitos crece en un 10,60% interanual. Uno de estos logros fue impulsado por el sólido rendimiento de Super App Budo.

El presidente de BRI, Hery Gunardi, en la conferencia de prensa del desempeño financiero en el trimestre II 2025 en Yakarta (01/01) dijo que el fortalecimiento del canal digital continúa dirigido a apoyar la estrategia de recaudar fondos minoristas de manera sostenible. Se ha demostrado que el rendimiento sólido de Super App Brimo fomenta el crecimiento de fondos baratos, junto con la creciente confianza y preferencia de los clientes en los servicios digitales BRI.

«BRIMO como la super aplicación de Bri, Super App registró un crecimiento positivo, tanto en términos del número de usuarios como de volúmenes de transacciones. El número de usuarios de BRIMO aumentó 21.2% anual a 42.7 millones de usuarios, mientras que el volumen de transacciones aumentó en un 25.5% de años para que RP3,231.7 billones de billones. Este crecimiento muestra que la presencia de BRIMO Super App es más relevante en la reunión de la comunidad.

El crecimiento del fondo barato de BRI sólido contribuyó a la disminución del costo del fondo (COF) en el segundo trimestre de 2025. Como parte del fortalecimiento de la estructura de financiación, BRI fomentará un crecimiento saludable de CASA a través de la segmentación de servicios de depósitos, simplificación de productos, aceleración de cuentas corriente, fortalecimiento de los canales digitales y fortalecimiento de las marcas para fortalecer las posiciones minoristas en los mercados minoristas.

Para obtener información, BRI registró una ganancia consolidada de RP26.53 billones hasta finales de junio de 2025. Los activos totales alcanzaron Rp2,106.37 billones o crecieron 6.52% yoy. Con una base de transformación que continúa fortaleciéndose, la colaboración de todas las personas brillantes, así como la confianza del cliente, BRI es optimista de que puede mantener un rendimiento positivo y sostenible, y aún así hacer una contribución real al crecimiento económico nacional.

«Con varias iniciativas de transformación que se han estado ejecutando, el desempeño financiero de Bri en el primer semestre de 2025 muestra una tendencia de crecimiento positiva y sostenible, con énfasis en la estrategia de recaudar fondos baratos (CASA) que ha logrado fomentar la eficiencia del costo de los fondos y mantener los fundamentos comerciales de la compañía», concluyó la heredera.