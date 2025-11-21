Sunnah del Profeta Muhammad SAW, esto es leer antes de acostarse para evitar la tentación de Satanás.

Jacarta – En las enseñanzas islámicas, el tiempo anterior dormir no sólo un momento para descansar físicamente, sino también una oportunidad para pedirle a Allah SWT protección contra todas las cosas que no son visibles.

Muchos estudiosos explican que cuando los humanos duermen, se encuentran en su estado más débil, por lo que a menudo aparecen diversas perturbaciones, incluidas pesadillas. Por lo tanto, lee las oraciones y sigue la sunnah. Profeta Muhammad SAW antes de acostarse es una práctica importante que se recomienda para protegerse de la tentación del diablo. ¡Vamos, desplázate más!

Se cree que los trastornos satánicos aparecen de diversas formas, que van desde sueños aterradores, el hábito de hablar en sueños, hasta comentarios inapropiados que salen sin darnos cuenta.

Esta situación suele provocar ansiedad en algunas personas. Por eso, los musulmanes están invitados a practicar las prácticas enseñadas por el Profeta SAW como forma de protección espiritual.

Buya Yahya explicando las prácticas sunnah recomendadas por el Profeta Muhammad SAW antes de acostarse. Recordó que todo musulmán debería leer ciertas lecturas que el Profeta había ejemplificado para su familia y sus descendientes.

«Cuando alguien quiera dormir, no olvide leer las 3 suras de Qul (Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas) y luego el verso de la silla», explicó Buya Yahya, citando el vídeo de YouTube de Al Bahjah TV, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Después de leerlo, continuó Buya Yahya, hay pasos que también fueron enseñados por el Profeta SAW.

«Luego sopló tres veces en su mano, sopló como saliva pero no salió saliva», añadió.

Después de eso, se frotan las palmas de ambas manos sobre la cara y todo el cuerpo como una forma de petición de protección. Incluso se informó que esta práctica la llevaba a cabo directamente Rasulullah SAW cuando leía las oraciones a sus nietos.

Este hábito no es sólo una forma de obediencia a la Sunnah, sino que también proporciona paz interior a los musulmanes cuando se enfrentan a actividades para dormir todas las noches.

Buya Yahya enfatizó que aquellos que practican regularmente la Sunnah o leen oración diaria No hay necesidad de preocuparse o temer las perturbaciones de los genios o demonios.

Al practicarlo constantemente, los musulmanes pueden dormir más tranquilos y pacíficos y sentirse más cerca de las enseñanzas del Profeta SAW.