Sunday Night Football de NBC traslada los Emmy 2026 a un lunes de septiembre

NBCUniversal y la Academia de Televisión están adelantados a lo previsto y anunciaron una fecha para los Emmy 2026 mucho antes de lo habitual. La Academia de TV aún no ha revelado el calendario de los Emmy del próximo año, pero ya tiene una fecha para la ceremonia: lunes 14 de septiembre de 2026 a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT.

El traslado al lunes no es una sorpresa, dado que NBC y Peacock poseen los derechos del evento número 78. En los últimos años, cuando le toca a NBC transmitir la premios emmy (Según el “acuerdo de ruedas” de la cadena que pronto expirará), la cadena traslada el programa a los lunes para evitar la transmisión de Sunday Night Football.

La última vez que NBC tuvo los Emmy, en 2022, el programa se llevó a cabo el lunes 12 de septiembre y fue presentado por la estrella de “Saturday Night Live” Kenan Thompson. En 2017, NBC celebró el evento, presentado por los presentadores de “SNL Weekend Update” Colin Jost y Michael Che, el lunes 17 de septiembre. Las tres veces que NBC tuvo los Emmy antes de eso, había trasladado la transmisión a agosto, antes de que comenzara la temporada de la NFL, pero finalmente se consideró demasiado pronto, ya que llegó varias semanas antes del inicio tradicional de la temporada televisiva de otoño.

La transmisión de NBC representará los premios Emmy finales según el actual «acuerdo de rueda». La ventana para que la Academia de TV comenzara las negociaciones sobre un nuevo contrato comenzó después de la transmisión más reciente, pero no hay indicios de que las conversaciones se hayan intensificado todavía. El acuerdo más reciente de ocho años, firmado por los Cuatro Grandes en 2018, costó alrededor de 8,25 millones de dólares en derechos de licencia anuales.

La Academia de TV podría optar por simplemente renovar el contrato actual, agregar más redes/plataformas (como Netflix) o seguir la ruta exclusiva con un medio. Sin embargo, eso podría ser peligroso: como la Academia de TV aprendió en el pasado, tener un socio exclusivo podría significar más marketing, pero también podría alienar a todas las demás redes/plataformas que en este momento ayudan a respaldar la organización. (VariedadLa idea de: crear un “obstáculo” en el que toda la industria transmita los Emmy y ayude a pagarlos).

Los Emmy 2025, presentados por el comediante Nate Bargatze en CBS, no sorprendieron a los críticos, pero el kudocast atrajo a 7,4 millones de espectadores, un aumento del 8% con respecto a los 6,9 millones de espectadores en 2024, y los convirtió en los Emmy más vistos desde 2021. Los máximos honores fueron para “The Studio”, “The Pitt” y “Adolescent” por los premios a la destacada comedia, drama y serie limitada, respectivamente. “The Studio” fue el programa con más premios del año, llevándose a casa 13 premios Emmy en total. Ver el lista completa de ganadores aquí.

Jesse Collins, Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay de Entretenimiento de Jesse Collins todos regresaron como productores ejecutivos de la 77ª edición de los Emmy por tercera vez consecutiva; Aún no se sabe si volverán para otra ronda.

Los Emmy continúan celebrándose en el Peacock Theatre de LA Live; Más fechas del calendario, incluidas las nominaciones al Emmy, se anunciarán más adelante.

Mientras tanto, la semana anterior, los premios Creative Arts Emmy se llevarán a cabo el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.