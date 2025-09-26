Sundance Mejor Directora Ganadora Valeria Hofmann Snags Suplath ICAA Grant

Con sede en Madrid Amor cineFundada por Paz Lázaro, Juan Pablo Félix y Edson Sidonie, ha abordado «Dæmon», la característica debut de Valeria Hofmann de Chile, quien obtuvo el mejor director para el corto «Alien0089» en Sundance 2023. Se une a Chile’s Máquinalanzado el año pasado en el Festival de cine de San Sebastián.

Descrito como un romance tecnológico de cuerpo de cuerpo mejor encapsulado mejor por su logline «En un mundo donde puedes imprimir ADN en casa, ¿por qué no imprimir a tu propio novio?» El drama se detiene en los mismos temas de intimidad digital, dolor y transformación que Hofmann exploró en su corto, que también obtuvo la mejor película en el Leadig Shortg Fild Fest del mundo, Clermont-Ferrand, en su competencia Labo, entre otros elogios.

Ubicado en la ciudad costera chilena de Valparaíso, sigue a Liz, una moderadora de contenido solitario que encuentra una intimidad inesperada en un amante virtual. Pero cuando ella se entera de que él no es solo código sino una conciencia atrapada dentro de su computadora, la obsesión se arraigue. A medida que la realidad y la simulación comienzan a colapsar entre sí, Liz se consume con la construcción de una forma física utilizando una biobrer que se ejecuta en sangre, incluso si significa arriesgar su propia humanidad.

El proyecto aseguró el primer lugar en la subvención selectiva de la ICAA de España, eclipsando más de 400 presentaciones y consolidando su posición como una de las coproducciones latinoamericanas y europeas más esperadas en el desarrollo.

Con la subvención de producción de la ICAA asegurada, «Dæmon» ha regresado a la plataforma de la industria de San Sebastián este año, y tiene como objetivo comenzar la fotografía principal en 2026. Los productores buscan activamente socios internacionales adicionales.

«Este proyecto reúne todo en todo en lo que creemos: un director con una voz urgente y singular que dejará a todos al borde de sus asientos de cine, una película de género que lleva las apuestas a un nivel completamente nuevo, a lo largo de un alcance internacional y una colaboración creativa y estratégica entre Amore y Maquina que ya es visionario y divertido», dijo el Amore Cine, que agregó: «Agradamos:» Somos muy agradecidos, el equipo de la película de la película. en el grupo ya extremadamente talentoso y competitivo de excelentes cineastas en España «.

“From the very beginning, ‘Dæmon’ captivated us with Valeria Hofmann’s audacious and deeply personal female gaze breaking into genre cinema. Supporting a debut of such ambition alongside this wonderful team of producers has been truly exciting, each one bringing an energy that makes the project grow in an organic and inspiring way” said Úrsula Budnik, co-founder of Maquina alongside Augusto Matte and Fernando Bascuenán.

Ella agregó: «Estamos especialmente encantados de haber sellado esta coproducción con Amore y unir fuerzas con Paz Lázaro, cuya visión y talento admiramos profundamente. Para mí, este viaje también se trata de amplificar una nueva voz que se atreve a transformar no solo las narrativas, sino también cómo imaginamos a las mujeres que lideran el futuro del cine».

Lanzado en San Sebastián el año pasado, Maquina reúne a las respectivas compañías de los socios, Horamágica, la película de Deptford y los productos de planta, en un intento por agrupar sus recursos y reforzar la posición de Chile en el ámbito de la coproducción internacional.

Fundada en Madrid en 2023, Amore Cine es conocido por su fuerte enfoque iberoamericano. Sus primeras producciones ya se han ganado un gran reconocimiento, incluido «The Message» de Iván Fund, que enganchó el Premio del Jurado de Silver Bear en este año Berleral.