Sunan Kalijaga fue recogido en el edificio de Tvone, afirmando ser atacado por el abogado de Reza Gladys

Yakarta, Viva – Abogado famoso Sunan Kalijaga afirmado es atacado por el equipo legal Reza Gladys. El abogado fue derrotado después de someterse a una sesión de tiro en el edificio TVone, Kuningan, South Yakarta.

Leer también: Nikita Mirzani reportó soborno para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el KPK siguió



Se sabe que la llegada de Sunan Kalijaga a TVone para convertirse en un recurso como médico legal en el programa de registro democrático, que analiza el asunto del juicio Nikita Mirzani VS Reza Gladys, que tuvo lugar el caos. ¡Desplácese para obtener más información!

«Esta es la sala de debate en Tvone, esta noche debería discutir. Pero recibí un ataque de su abogado Doctor Reza Gladys. Quiero ser golpeado y resulta que esta persona que me golpeó a la mandíbula izquierda», dijo Sunan Kalijaga.

Leer también: Heni Sagara aclaró el tema de la audiencia de Nikita Mirzani a la acusación de la mafia para el cuidado de la piel



Sunan Kalijaga también afirmó no aceptar ser tratado así. Él dijo, informaría inmediatamente esta violencia a la estación de policía del sur de Yakarta.

«Así que esta noche recibí un ataque de su abogado Doctor Reza Gladys. El que enfrenta es mayor que yo, muy lejos. Lo seguro es que informaré esto, que su parte me ataca, tiene la intención de golpear y resulta que el golpe aterrizó en su mano derecha en mi mandíbula», explicó.

Leer también: Hotman Paris recuerda a los partidarios de Nikita Mirzani: jueces que determinan, no a los internautas



Aun así, Sunan afirmó no pelear porque se dio cuenta no en su lugar.

«Me conozco a mí mismo, esta no es una sala de boxeo, esta no es un anillo de boxeo en esta sala de debate, esto está en TVONE, por lo que no quiero boxear aquí. Soy una ley, tengo derechos legales, informaré al equipo de abogados de DRG que ha llevado a cabo un ataque contra mí presenciado por millones de espectadores», dijo.

Además, reveló Sunan Kalijaga, los perpetradores que lo atacaron eran desconocidos, porque no fueron invitados al evento.

«Entonces, esta persona no fue invitada, vino con el doctor Andreas, ¿quién? No hubo invitación. Si fue claramente invitado oficialmente, incluso vine aquí para que me pagaran como orador invitado. Significa que esta persona con su equipo legal DRG me atacó. Atacé me conoce, sorprendente. Genial, genial, genial.