Summerstage Benefit, en honor a Questlove, recauda casi $ 1 millón

El jueves por la noche, el beneficio de la fiesta de cena y la fiesta de baile de la City Parks Foundation, este año en honor al baterista ganador de Grammy y Oscar, cineasta, autor, DJ y productor Ahmir «Questlove» Thompson, recaudó casi $ 1 millón en donaciones. Todos los fondos recaudados apoyarán los programas gratuitos de Artes, Deportes, Educación Ambiental y Construcción Comunitaria de la Fundación de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad.

El evento, celebrado en Parque Central en el lugar de verano insignia, También otorgó a los propietarios de Barclays Center/New York Liberty/Brooklyn Nets Brooklyn Sports and Entertainment con el Premio People & Parks.

En su discurso de aceptación, Questlove habló de asistir a muchos conciertos de verano como un joven fanático y con la esperanza de actuar allí algún día, el show más reciente de las Roots en el lugar fue hace solo dos meses, y, en un resbalón cómico, el orgulloso nativo de Filadelfia se refirió accidentalmente a Nueva York como su «ciudad natal».

Se le otorgó el premio Icon por «sus contribuciones al panorama artístico y cultural de la ciudad de Nueva York como pionero de la industria musical y líder innovador que modificó la cultura de nuestra nación», y señaló que su documental de Oscar y Grammy «Summer of Soul» celebró un festival cultural de 1969 en Harlem que se había filmado pero que casi se había olvidado por la historia. También señaló que The Roots realizaron un espectáculo gratuito en Queens para más de 7,000 neoyorquinos en julio, el día antes del concierto de Summerstage.

Su premio fue presentado por el legendario DJ de Nueva York, productor, presentador de radio y alumno de Summerstage Stretch Armstrong (en la foto con Questlove), quien dijo: «Summerstage significa mucho para mí porque aquí es donde crecí. La producción cultural él [Questlove] es responsable de IS asombroso. Es difícil encontrar un área de cultura en la que este hombre no haya dejado su huella «.

La noche concluyó con un DJ especial establecido por Questlove, quien empacó la pista de baile con una combinación de marca registrada de clásicos pop, hip-hop, R&B y rock y cortes profundos, y los primeros jóvenes filántropos después de la fiesta silenciosa.

City Parks Foundation también honró a Brooklyn Sports and Entertainment con el Premio 2025 People & Parks «por su trabajo en elevar la salud, la educación y el bienestar de las comunidades en Brooklyn y más allá a través de sus iniciativas filantrópicas y programas de vecindarios».

El beneficio de 2025 de la City Parks Foundation fue presidido por Angela Barkan, Joe Killian, Roland Merchant y Greg Williamson.