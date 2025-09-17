‘Summer I Girl Betty’ Finale Movie set en Amazon

«El verano me volví bonitoLa historia aún no ha terminado. Video de Amazon Prime ha realizado oficialmente un largometraje que concluirá la historia de la exitosa serie YA.

La película será escrita por Jenny Han.

«Hay otro gran hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle su debido debido a que estoy muy agradecido de Prime Video por continuar apoyando mi visión para esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fanáticos», dijo Han.

