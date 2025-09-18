‘Summer I Girl Basting’ Boss en la película, Finale con Jeremiah en París

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para «El verano me volví bonito«Final de la serie,» At Last «, lanzado el 17 de septiembre en el video principal de Amazon.

«The Summer I Girl Betty» ha envuelto oficialmente, y el Creador, Jenny Hanfinalmente está dando algunas respuestas.

El miércoles, Prime Video lanzó el último episodio de la temporada 3, durante el cual Conrad (Christopher Briney) sorprendió a Belly (Lola Tung) en París y la pareja finalmente Regreso juntos. Mientras tanto, su hermano y su ex, Jeremías (Gavin Casalegno) lo hizo no Ven a París pero ahora es un chef exitoso (?) Y tiene un nuevo romance con Denise (Isabella Briggs).

Entonces, ¿cómo y por qué había fotos de Casalegno en París filtradas por paparazzi? A continuación, Han habla de eso y se abre la película que está en procesoque servirá como una última visita a Cousins ​​para concluir la historia de amor de Belly.

El final tenía un tono un poco diferente al resto de la temporada, ya que Belly era un poco más frío para Conrad de lo que nunca ha sido. ¿Qué conversaciones tuviste con Lola sobre su reacción antes de la filmación?

No lo pienso necesariamente como más frío. Creo que ella era protectora de sí misma, y ​​quería mantenerlo un poco a lo largo de la mano porque él llega, y él es la única persona que podría volar toda su vida que ella ha creado para sí misma en París. Creo que tiene miedo. Sus sentimientos por él siempre han sido realmente intensos. Y la escuchamos decirlo en la temporada 2 que no cree que haya amado a nadie de esa manera, y que no cree que nunca más lo hará, porque la destruiría. Ella está tratando de proteger su propio corazón, pero también creo que solo lleva una enorme cantidad de culpa y vergüenza por las elecciones que ha tomado.

¿Filmó con Gavin en París solo para tirar a los fanáticos?

Sí, creo que estaba preocupado de que si nunca lo vimos allí, entonces parecería que el final fue muy inevitable. Tenía muchas ganas de proteger esa experiencia para la audiencia.

Sé que no era de dos niveles, pero ¿Jeremías estaba haciendo un pastel de chocolate negro con un relleno de coulis de frambuesa y un glaseado de espejo?

No lo fue. Era un pastel de lava de chocolate. Es irónico porque a Jeremiah le encanta el chocolate y Gavin odia el chocolate. Teníamos un chef en el set que los estaba haciendo.

Hay un poco de salto de tiempo al final del espectáculo. El cabello del vientre es lo suficientemente largo como para estar en un moño. ¿Puedes decir qué tan lejos estaba?

No, no puedo decir qué tan lejos está, pero está por delante.

¿De qué fue el comentario de cuatro horas sobre Tiktok? ¿Estaba burlando la película?

¡No y ni siquiera era yo! Era la cuenta del programa; Creo que se refería a un meme? No fui yo.

¿Descubriremos con quién estaba saliendo Lucinda?

¡No sé! ¡Es realmente interesante que tu curiosidad sea sobre con quién estaba saliendo!

¡Los fanáticos quieren saber! ¿Fueron el número 14 en el programa a propósito?

No, no lo estaban. Me alegra que me hayas hecho esa pregunta, porque estaba viendo mucho frenesí alrededor de 14 y pensando que estaban obteniendo 14 episodios. Pienso por experiencia, cuando te emocionas por eso, y luego no sucede, es muy decepcionante. Así que siempre me gusta que las personas manejen las expectativas, pero no había nada con 14. Un huevo de Pascua para mí es más un guiño para los fanáticos o la narración presagiando de alguna manera. Es algo que tal vez no se acelere de inmediato, pero luego miras hacia atrás y entiendes por qué algo era lo que era, pero realmente no pienso en eso como pistas.

Ok, hablemos de la película. Has escrito un borrador temprano, pero todavía es muy temprano. ¿Es seguro decir que saldrá el próximo año?

No, no lo creo. No sé cuándo saldrá, pero no creo que sea seguro decirlo el año que viene porque aún no lo hemos filmado. Honestamente, realmente quiero ese tiempo extra, porque solo está acercando a los actores un poco más a la edad adulta. Vamos a ver a Belly a los 15 años, cumplir 16 años, y luego verla como esta joven. ¡Y ahora Lola tiene 22 años! Creo que siempre quise cierta distancia para la película, así que estoy muy contento de obtener ese espacio de respiración.

¿Sabemos qué tan lejos, el tiempo, la película saltará?

No.

¿Has contado al elenco alguna historia?

No.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.