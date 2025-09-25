Sumisión eslovaca ‘padre’ se vende a múltiples territorios

Drama de Tereza Nvot «Padre» – recientemente seleccionado como eslovaco Premios de la Academia Presentación: se ha vendido a múltiples territorios. La película, que se estrenó en Venecia, se dirige a Festival de cine de ZurichLa competencia de películas a continuación.

Vendido por Intramovías Y después de la colaboración con Fandango en Italia, la película se distribuirá en Europa de habla francesa (Epicenter), Grecia (Cinobo), The Baltics (Kino Pavasaris) y España (Reverso Films).

Protagonizada por Milan Ondrík En el papel principal, asume tragedias de la vida real que son sorprendentemente comunes. En entrevista anteriorNvotová dijo que había escuchado sobre tres casos similares este año «solo en la región de la que soy».

«Solo escuché sobre ellos vagamente. Pero una vez que comencé a trabajar en la película, me di cuenta de la frecuencia con que esto realmente sucede», dijo Ondrík Variedad. En la película, que se ocupa del llamado «Síndrome del niño olvidado», niños que mueren por golpe de calor después de ser dejados en vehículos estacionados, interpreta a un padre cuyo día normal se convierte en horror.

«Es impactante, porque no se trata de ‘personas malas’. Se trata de familias, padres y madres comunes que aman a sus hijos, un momento de distracción convierte la vida en el infierno.

Quería interpretarlo también porque «muestra cuán frágil es realmente la vida».

«Michal no es un criminal o un villano. Es un hombre común, un padre, y en un momento terrible comete un error que destruye todo lo que ama. Eso es aterrador y muy humano. Me di una condición como actor: tuve que vivir este papel, no solo tocarlo. Sucedió dolorosamente para mí, sino afortunadamente para la película».

Se une a Dominika Morávková, aňa Geislerová y Martina s und.

En la película, Michal parece tener su vida en orden. Pero a medida que su prueba se vuelve pública, la gente lo juzga rápidamente.

«Nunca lo vi como un villano. La sociedad puede etiquetarlo de esa manera, pero para mí sigue siendo el mismo hombre: un padre que ama a su hija, un esposo que intenta mantener unida a su familia», dijo Ondrík.

«Es culpable, sí, pero también es humano. La tragedia es que la gente a menudo no puede ver a ambos lados al mismo tiempo. Mi trabajo era mostrar esa paradoja. Puede estar roto y aún merecer compasión».

Hacer que la película se podía ver fue crucial para el director, y también para Ondrík.

«Tereza y yo hablamos mucho sobre encontrar el equilibrio. La película es oscura y cruel, pero también se trata de amor y esperanza. Mostrar las emociones correctas en los momentos correctos, eso es lo que mantiene al público conectado con el personaje, incluso en una historia tan pesada».

Long Takes también permitió a los espectadores «permanecer justo dentro de la cabeza de Michal».

«Hace que la película sea cruda, pero también íntima. Creo que es por eso que las personas responden a ella. Sienten la tragedia y también sienten la humanidad. Y la posibilidad de que incluso en el lugar más oscuro, todavía puede haber algo de luz».

Sylvie Leray, CEO de Reverso Films, también elogió la actuación «sutil y matizada» en la película.

«Reverso Films siempre está atento a los talentos de los países de Europa Central y Oriental y es particularmente sensible a un tema duro y universal, dirigido por la conmovedora narración del director».