Suministro seguro, resulta que esta es la carga máxima de uso de energía eléctrica en Nochebuena

Jacarta – Celebración nocturna Natal se desarrollaron animadamente en varias regiones de Indonesia. Varios adornos navideños y luces de colores que decoran las calles, centros comerciales y zonas residenciales lucen brillantes, creando una atmósfera cálida y alegre.

Lea también: Prabowo visita Luhut en Navidad y analiza los aranceles estadounidenses y el desastre de Sumatra



Las luces navideñas instaladas en árboles, cercas y edificios emiten luz por la noche. En varios lugares, los adornos navideños se combinan con decoraciones temáticas cuidadosamente dispuestas. Predominan los colores rojo, verde y dorado, combinados con el brillo de las luces LED que parpadean rítmicamente. No pocos vecinos aprovecharon este momento para tomarse fotografías con familiares y allegados.



El ambiente de la misa de Nochebuena en la Iglesia Catedral de Yakarta

Lea también: Trump: Feliz Navidad a todos, incluida la escoria radical de izquierda



También se respira una atmósfera solemne en las iglesias, decoradas con hileras de luces navideñas. La tenue luz que envuelve el patio y el edificio de la iglesia proporciona un telón de fondo para las personas que vienen a asistir a la Misa de Nochebuena, al tiempo que aumenta el sentimiento de paz y unión.

En medio de las brillantes celebraciones navideñas en la patria, PT PLN (Persero) registra la carga máxima del uso de corriente eléctrica electricidad en Nochebuena alcanzó los 44,5 gigavatios (GW), con una potencia capaz de alcanzar los 70,8 GW, por lo que aún quedan suficientes reservas de energía disponibles.

Lea también: El día de Navidad, Prabowo acompañado de Didiet y Bahlil visitó la residencia oficial del Jefe de la Policía Nacional.



«Debemos transmitir que la carga máxima en Nochebuena alcanzó 44,5 GW con una capacidad de 70,8 GW. Por lo tanto, las condiciones de suministro de electricidad durante la noche son muy seguras, porque todavía hay suficientes reservas de energía», dijo el director general del PLN. Darmawan Prasodjo en un comunicado oficial difundido Entre, Jueves, 25 de diciembre de 2025

Explicó que 69.000 efectivos del PLN repartidos en 3.402 puestos en toda Indonesia siguen en espera las 24 horas del día para controlar la fiabilidad del suministro eléctrico hasta el final de los períodos de alerta de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (Nataru).

«La prioridad para la seguridad eléctrica se da a los objetos vitales y centros de actividades comunitarias, como lugares de culto, hospitales, aeropuertos, estaciones, terminales y centros comerciales, todos los cuales cuentan con el apoyo de un plan de suministro de electricidad por niveles», dijo Darmawan.

No solo eso, el personal en espera también está equipado con 1.917 unidades de grupos electrógenos (Genset), 737 unidades de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), 1.338 unidades de Subestaciones Móviles (UGB), 434 unidades de camiones grúa, 4.720 unidades de vehículos operativos y 4.412 unidades de motocicletas.