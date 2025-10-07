Suministro mínimo, Kadin le pidió al gobierno que abriera grifos de importación de gas para la industria

Yakarta, Viva – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia insta al gobierno a abrir oportunidades para que las industrias nacionales importen gas tierra. Este paso se considera importante para superar la falta de suministro de gases domésticos que actualmente solo satisface alrededor del 60% de las necesidades industriales.

Leer también: Kadin reveló 4 factores para aumentar la contribución de la industria manufacturera



La solicitud fue presentada por el vicepresidente Kadin Indonesia, Saleh HusinEn la discusión titulada «Sostenibilidad del gas natural para la industria nacional: sinergia de política, suministro y competitividad» en Menara Kadin, Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

Además de Saleh Husin, la discusión organizada por Aviliani presentó ⁠Dirjen Migas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Laode Sulaeman, Jefe de Skk Migas, Djoko Siswanto, Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VII, Saleh Partaonan Daulay y ⁠ Director principal de Pt. PNG TBK, Arief Kurnia.

Leer también: Pertamina Patra Niaga dijo que Vivo y Akrakasa esto sobre la importación de BBM



Según Saleh, aunque el gobierno ha establecido ciertos precios de gas natural (HGBT) de US $ 7 por MMBTU para siete sectores industriales a través del decreto del Ministro de Energía y Recursos Minerales número 255K en 2024, de hecho, la oferta recibida por la industria aún está lejos de las necesidades.

«Los amigos industriales solo obtienen alrededor del 60% del suministro de gas HGBT», dijo Saleh. De hecho, el gas natural es un componente importante en el procesamiento de la industria de procesamiento, como fertilizantes, acero, cemento, farmacia, cerámica, textiles, alimentos y bebidas. Esta escasez de suministro tiene el potencial de reducir la competitividad y la capacidad de producción de la industria nacional.

Leer también: Los países de la OTAN rechazan a Rusia, Estados Unidos no recibe



Tasa de kadin, importar El gas puede ser una solución temporal hasta que el Proyecto Nacional de Exploración de Gas en 2026-2028 comenzó a producir. Al abrir acceso de importación, precio gas industrial Puede ser más competitivo, una mayor capacidad de producción, y se mantiene la competitividad de las exportaciones de productos de fabricación indonesios.

«El gobierno puede considerar las importaciones en un período limitado, mientras espera los resultados de la exploración. Después de que la oferta nacional es suficiente, las importaciones pueden detenerse», dijo Saleh.

Kadin también destacó la desigualdad entre las áreas de producción y el consumo de gas. El suministro excesivo se encuentra ampliamente en el este de Java, mientras que la mayor demanda es en Java occidental. Este desequilibrio causa la ineficiencia de distribución y altos costos logísticos.

De modo que la política de importación de gas se ejecuta de manera efectiva y no causa distorsión, Kadin le pide al gobierno que prepare un paraguas legal en forma de una regulación gubernamental (PP) que garantiza la certeza del suministro de gas y la distribución de la industria.