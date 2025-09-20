Suministro controlado, caldo de combustible para pescadores a los agricultores se confirma a salvo

Yakarta, Viva – stock y distribución de combustible (Bbm) Los subsidios se confirman suficientes y permanecen controlados para satisfacer sus necesidades agricultor Y pescador.

Miembro de la Comisión IV de la Cámara de Representantes Eko Wahyudi evalúa la escasez que había ocurrido en varios Gasolinera Privado es solo un problema de gestión ‘Cadena de Suplay’ que no se ajusta a la cuota y suelta a la demanda debido al factor de «lealtad a la marca» de los consumidores.

«Kuota Dan suministrar El petróleo o el combustible nacional en una condición segura y controlada «, dijo Eko Wahyudi en un comunicado en Yakarta, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Como miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IV a cargo de los asuntos agrícolas, ambientales y forestales, así como la pesca marina y pesca, EKO subrayó, este año la cuota de importaciones de combustible no subsidiadas para estaciones de gasolina privadas ha aumentado un 110 por ciento respecto al año anterior.

«A nivel nacional, el stock de los subsidios de combustible es seguro, y los agricultores y las comunidades pesqueras no necesitan preocuparse, y ciertamente no hay escasez en Indonesia», dijo.

Los pescadores en Cirebón se ven afectados por el aumento de los precios del combustible diesel.

Eko enfatizó que su partido continuó apoyando las políticas gubernamentales para que el suministro de energía se mantuviera, controlara y la comunidad recibió certeza de servicios, especialmente para la operación del sistema agrícola, los buques pesqueros y la continuidad de las pequeñas industrias.

«Lo cual se dedica al procesamiento de productos agrícolas y pesqueros para aumentar el valor agregado del producto», dijo.

El gobierno dijo además que el volumen total de combustible subsidiado asignado en 2025 alcanzó los 19,41 millones de kilolitros (KL).

Agregó que la Agencia Reguladora de Oil y Gas aguas abajo (BPH Migas) asignó una cuota de combustible subsidiada para pequeños grupos de pescadores/sectores pesqueros o ciertos tipos de combustible (JBT) de pescadores de combustible diesel de alrededor de 2.3 millones a 2.4 millones de kl y suministro comprometido para permanecer seguros y controlados. (Hormiga)