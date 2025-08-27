SUMENEP KLB SARMampa, el número de pacientes sospechosos continúa aumentando a 2,268 pacientes

Sumenep viva – El sarampión de eventos extraordinarios (KLB) en SumeneP Regency, Java Oriental, son cada vez más preocupantes. Los últimos datos muestran que el número de pacientes presuntos continuó aumentando de 2,105 pacientes el lunes (8/25/2025) a 2,268 pacientes el martes (26/08/2025).

División de Prevención y Control del Jefe de Enfermedades (P2P) de la Oficina de Salud de Sumenep, Achmad Syamsuri, enfatizó que su partido endurecería los pasos de manejo a través de la aceleración de la vacunación en todas las regiones.

«A partir de hoy hay un aumento en el número de casos de sospecha de sarampión, por lo que tomaremos cada vez más una vacunación seriamente en todas las regiones de la regencia de Sumreep», dijo.



El regente adjunto del Imam Hasyim de Sumenep revisó la vacuna contra el sarampión de los niños

Sumeneep Regent, Achmad Fauzi Wongsoyudo, dijo que el gobierno regional había optimizado la implementación de la vacunación, tanto en las instalaciones de salud como a través de actividades de recolección de pelota en las aldeas.

«Esperamos que la participación de todos los niveles de la sociedad Sumeneep rompa conjuntamente la cadena de la propagación del sarampión, especialmente en nuestros hijos», dijo.

El aumento en este caso se suma a la conciencia de la comunidad, además de ser una fuerte advertencia de que la propagación del sarampión no puede considerarse trivial. El gobierno local instó al público a llevar de inmediato a sus hijos al puesto de servicio de salud más cercano para obtener una inmunización completa. (Veros Afif/Tvone/SumeP)