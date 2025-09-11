Sulthon Kamil Perfil de Sweet Harum Vocalista que fue arrastrado por presuntos casos de acoso

Viernes 12 de septiembre de 2025 – 01:00 Wib
VIVA – número Sulthon Kamil Anteriormente mejor conocido por su música con la banda Algodón de azúcar. Pero ahora, el público en realidad destaca los supuestos casos de acoso que arrastraron su nombre. El tema se discutió por primera vez después de una serie de capturas de pantalla de conversación que supuestamente pertenecían a las redes sociales X (anteriormente Twitter).
La cuenta X @Tewasusaipesta se convirtió en una de las partes que subió la conversación. En la carga, Kamil fue acusado de comenzar su acción al dar una señal de la carga de posibles víctimas, hasta que finalmente condujo a la comunicación personal. Esta controversia rápidamente desencadenó una fuerte reacción del público. Entonces, ¿quién es Sulthon Kamil? La siguiente figura y perfil. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.
Perfil de Sulthon Kamil
Sulthon Kamil es vocalista y guitarrista de The Sweet Sweet Indie Band. Este grupo solo consta de dos personas, a saber, Kamil y Adib Arkan, que también actúa como vocalista y bajista.
Harum Manis comenzó a llamar amplia atención después de lanzar la canción debut titulada Stop This Marriage en enero de 2024
En el curso de su música, Harum Sweet se inspiró en la legendaria banda británica Procol Harum, conocida como el género pop barroco. Por lo tanto, su música combina los matices del pop con un toque clásico, creando sus propias características.
A medida que el aumento de la popularidad, la fragancia dulce logró construir una base de fanáticos leales. Sin embargo, la reputación ahora está empañada después del presunto caso de acoso que involucra a Kamil.
La etiqueta de Lamunai Records inmediatamente tomó medidas firmes al eliminar la dulce fragancia de su sombra. Según los informes, la banda también fue eliminada de la línea de sincronización 2025, un gran festival de música que anteriormente había incluido sus nombres.
Sulthon Kamil, vocalista de Sweet Fragance Band, fue eliminado oficialmente de su sello después de ser arrastrado por un caso de abuso infantil. Los registros se avecinan, toman una posición firme para la víctima.
11 de septiembre de 2025