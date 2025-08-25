Sultan Najamudin recibió la estrella principal de RI, DPD RI enfatizó a la Guardia Asta Cita en el área

Yakarta, Viva – Presidente del Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia (DPD Ri), Sultan Baktiar Najamudin, recibió el premio Bintang de la República principal de Indonesia del presidente Prabowo Subianto en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Bambang Pacul liderará la estrategia electoral PDIP en 2029, su apodo » Comandante coreano »



La señal de honor se dio sobre los servicios extraordinarios del Sultán en los campos políticos y juveniles, especialmente a través de la defensa del empoderamiento de los jóvenes, el fortalecimiento de la economía regional y su contribución en las instituciones legislativas que fomentan la participación de los jóvenes y fortalecen el desarrollo regional.

Después de recibir el premio, el Sultán enfatizó que la principal estrella indonesia no solo era una forma de apreciación del estado por él, sino también el reconocimiento del papel del DPD RI como una representación regional.

Leer también: La razón por la que Bambang Pacul fue reemplazado por FX Rudy para ser el presidente del PDIP Central Java DPD



«Dedico este premio a todos los miembros del DPD RI, las personas en las regiones y también los jóvenes que son la columna vertebral de este país. Este premio muestra al DPD como la Cámara de las Aspiraciones de la Región, las personas y los jóvenes que forman parte del flujo principal del desarrollo nacional», dijo el Sultán en su declaración después de recibir el premio en el palacio estatal.

El Sultán evalúa que el papel del DPD RI es cada vez más importante en medio de la necesidad de acelerar la distribución del desarrollo. El Sultán enfatizó que la política nacional debe basarse en la realidad en las regiones, por lo que el desarrollo no solo se centra en las grandes ciudades.

Leer también: Bambang Pacul fue retirado del presidente del Central Java PDIP DPD, reemplazado por FX Rudy



«Las aspiraciones de las áreas remotas deben estar presentes en la formulación de la política central. De esa manera, el desarrollo se distribuye realmente uniformemente a las aldeas», dijo el sultán que una vez fue el presidente del Bengkulu Knpi.

El sultán también enfatizó el compromiso del DPD RI de escoltar Eso es lo que citas Presidente Prabowo, ocho programas nacionales de prioridad de desarrollo. Según el ex vicegobernador de Bengkulu, la gran agenda solo tendrá éxito si involucra activamente a la región en la planificación e implementación.

«El DPD RI está listo para supervisar la implementación de Asta Cita para tocar realmente los intereses de las personas en las regiones. La sinergia central y regional es la clave para darse cuenta del oro de Indonesia 2045», explicó el presidente de la Hipmi Bengkulu 2011-2014.

El sultán también dedicó el premio que recibió a los jóvenes indonesios. El Sultán enfatizó la importancia de la participación de la generación más joven en el proceso político y económico. El sultán fortalecerá la participación de los jóvenes para fomentar la legitimidad democrática mientras acelera la transformación de la socioeconómica regional.

«Los jóvenes deben atreverse a aparecer en el espacio político y económico. El DPD RI será su socio estratégico en la lucha por las aspiraciones, de modo que la política se entiende como una forma de servicio», concluyó el vicegobernador 2013-2015 de Bengkulu.

El principal premio de estrella indonesia recibido por el Sultán fue el premio más alto en el pico del premio del país. Este signo honorario se estableció oficialmente en 1959.

Además del sultán, el presidente Prabowo también otorgó el Premio Star de Indonesia principal a varias otras figuras o funcionarios estatales.