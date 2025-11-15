Sultan DPD alienta a las comunidades indígenas a desempeñar un papel más importante en la gestión forestal en la COP30 Brasil

Brasil, VIVA – El presidente del DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, enfatizó que la comunidad adatar y las comunidades locales son actores clave para mantener la sostenibilidad bosque y mitigar los impactos del cambio climático.

Transmitió este mensaje cuando fue el orador principal en la sesión «Fortalecimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales de las áreas forestales para aumentar los beneficios económicos» en el Pabellón de Indonesia el COP30 Brasil, viernes 14 de noviembre de 2025.

Sultan dijo que los pueblos indígenas han sido durante siglos los guardianes más consistentes de la naturaleza. Los bosques, dijo, no son sólo activos económicos, sino espacios habitables que están regulados por el derecho consuetudinario y los valores ecológicos.

«Para los pueblos indígenas, proteger los bosques significa proteger la vida. Hay que dar a la naturaleza la oportunidad de descansar», afirmó Sultan.

Según él, la presión sobre el medio ambiente aumenta junto con la orientación al desarrollo, que sólo persigue el crecimiento cuantitativo. Por ello, enfatizó la importancia de la innovación de políticas que coloquen los valores ecológicos como base del desarrollo. Este enfoque es la base de la idea de democracia verde que actualmente impulsa a nivel nacional y mundial.

Sultan dijo que Indonesia había mostrado avances significativos en el sector forestal, incluida la reducción de la deforestación al nivel más bajo en dos décadas y la rehabilitación de 3,6 millones de hectáreas de tierra.

Este compromiso se fortalece a través de la política de valor económico del carbono y los objetivos de reducción de emisiones en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).

En su discurso, el Sultán también destacó tres proyectos de ley que estaba siendo iniciado por el DPD de Indonesia, a saber, el Proyecto de Ley de Gestión del Cambio Climático, el Proyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Proyecto de Ley de la Región Insular.

Los tres, según él, están preparados para fortalecer la protección ecológica, reconocer los conocimientos tradicionales y asegurar un desarrollo que favorezca a las comunidades locales.

«Las políticas económicas no deben erosionar el capital natural que sustenta la vida a largo plazo», afirmó.

Añadió que empoderar a las comunidades indígenas es un requisito absoluto para garantizar el manejo forestal sostenible.

El Sultán también propuso fortalecer la cooperación Sur-Sur entre países propietarios de bosques tropicales como Indonesia, Brasil, Congo y los países de la ASEAN. Dijo que el intercambio de conocimientos indígenas, los esquemas inclusivos de financiamiento de carbono y la colaboración en materia de legislación verde son pasos importantes hacia una gobernanza forestal sostenible.