SULE Prepare la herencia para los niños: si no tengo …

VIVA – Comediante famoso SulaCon el nombre real Entis Sutisna, nuevamente en el centro de atención pública. No por su acción escénica, sino por los sabios pasos, tomó sobre la herencia y el futuro de sus hijos.

Aunque sus hijos e hijas, incluidos Rizky febiano Y Princesa Delinase ha establecido financieramente y tiene un negocio independiente, esto no necesariamente hace que Sule sea descuidado para cumplir con sus obligaciones como padre.

Se sabe que este hombre de 48 años estaba preparando y mapeando todos sus activos de riqueza para ser distribuido a su bebé.

«Tienes que, seguir adelante, ¿qué hacer?» Dijo Sule, cuando se conoció en el área del Capitán P Tenderan, South Yakarta el lunes 29 de septiembre de 2025.

La conciencia de la independencia de sus hijos, que ya tienen ingresos y administran sus propios negocios, no elimina un profundo sentido de responsabilidad en la mente de Sule.

Para él, la tarea de los padres es proporcionar garantías y provisiones, incluso cuando se haya ido. Él entiende que el éxito financiero de sus hijos actualmente depende de cómo lo administran.

«Sí, sí, los niños tienen el suyo también dependiendo de qué tipo de manejarlo», continuó.

Más que solo pensar en niños biológicos, Sule también conllevó la responsabilidad de mantener a su familia extendida. Afirmó que mientras se le diera la habilidad, su prioridad ahora es apoyar a su familia.

«Además de tener hijos, hay parientes … bueno, por ahora, primero apoyamos a esta familia», explicó Sule.

Sin embargo, su visión lejana lleva al futuro cuando se ha ido.

«Más tarde, cuando no lo tengo, ¿quién lo cuidará? Sí, niños», agregó.

La decisión de Sule de preparar este legado se basa en su visión religiosa y profunda de la vida. Él ve que tanto los niños como la riqueza son un mero depósito de Dios.

Por lo tanto, es natural para él como padre reentrar el tesoro a sus herederos, a saber, sus hijos, más tarde.

«Lo que está claro, sí, con nosotros, los niños se depositan, la riqueza también se deposita. Sí, lo dejamos a los niños, los niños también», dijo.

En línea con esta preparación, Según los informes, Sule comenzó a involucrar a la princesa Delina en materia de mapeo y conocimiento sobre los activos que tenía. Este paso es una parte importante del proceso de transición y como un paso anticipatorio si en cualquier momento fue llamado por el Creador.

La decisión de Sule de regular la herencia en detalle no es solo la distribución de la riqueza, sino una manifestación real del amor y un sentido de responsabilidad que es atemporal, asegurando que el futuro de sus hijos esté garantizado.