Sule llora, arrastrada a una aventura Jule: ¡Me atacaron!

Jacarta – Nombre del presentador y comediante Sule De repente quedó atrapado en el vórtice de un caso de relación extramatrimonial que involucra a la celebridad de Instagram Julia Prastini, también conocida como Navidad con su marido, Na Daehoon.

Sin estar involucrado en el caso, Sule se convirtió en el blanco de la molestia de los internautas. La razón es única: el nombre Sule se considera similar a Jule. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Al subir un vídeo a su cuenta personal de Instagram, Sule admitió que estaba confundido y cansado porque recibió muchos comentarios duros acusándolo de hacer trampa.

«Chicos, estoy confundido. En mis comentarios, mucha gente decía ‘Habéis engañado a Daehoon’. No sabía cuál era la noticia, cuando la vi, su nombre era Jule, no Sule», dijo Sule mientras actuaba llorando, citado el miércoles 29 de octubre de 2025.

Sule enfatizó que no sabía absolutamente nada sobre el actualmente popular caso de asunto.

«Así que chicos, por favor no den lugar a opiniones. Por favor, tengan un nombre diferente, es Jule, soy Sule. Me atacaron en los comentarios por hacer trampa. Jule no es Sule, por favor chicos, estoy cansado», continuó.

Sintiéndose agraviado por haber sido incomprendido, el padre de Rizky Febian incluso le pidió a Jule que hablara para que los malentendidos públicos terminaran rápidamente.

«Jule, no comentas Jule, me sacrificaste. Fui intimidado, insultado. Por favor, abre un comentario, aclara», dijo Sule.

Sule también mencionó al marido de Jule, Na Daehoon, para ayudar a solucionar la situación que lo convirtió en el objetivo de los internautas.

«Daehoon, Dios, estoy cansado. Por favor, no me insultes, no tengo ninguna cercanía. Por favor, Daehoon, Jule, dime que no soy yo. Soy Sule Prikitiw, no Jule Prikitiw», continuó.

La carga se vio inmediatamente inundada de comentarios de los internautas, algunos de los cuales todavía bromeaban, otros no entendieron bien.

«A la espera de una aclaración, desde ayer hemos estado felices y felices después de lastimar a los ciudadanos coreanos, Dios no permita que el gobierno coreano nos persiga por dañar a sus ciudadanos», escribió un internauta.

«La próxima vez, no hagas trampa, Sule… Por favor, pobre Daehoon», dijo otro.

«Un pobre nangs2 entreabierto. Nyeell es una caja de coche», dijo el ciudadano.