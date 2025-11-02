Sule fue alguna vez la mano derecha de Dedi Mulyadi pero se negó a entrar en política, ¿por qué?

Jacarta – Una sorprendente declaración del famoso comediante Entis Sutisna, o más conocido por su nombre Sulecosechando el protagonismo. Manifestó abiertamente su cercanía Dedi Mulyadiun político de alto rango que actualmente se desempeña como Gobernador de Java Occidental.

Lea también: APBD Recortado, Dedi Mulyadi Dice Que El Gobierno Provincial De Java Occidental ‘Ayunará’ En 2026



Sule admitió que tenía una relación muy estrecha con el gobernador, e incluso era una figura que se decía que era la «mano derecha» de Dedi en su trayectoria política.

Sin embargo, detrás de esta estrecha relación, Sule enfatizó su postura inquebrantable, es decir, negarse a entrar en el mundo de la política. ¡Vamos, desplázate más!

Sule luego explicó el comienzo de su cercanía con Dedi Mulyadi, o conocido familiarmente como Kang Dedi (KDM). Su amistad comenzó mucho antes de que KDM se convirtiera en gobernador, precisamente cuando KDM todavía se desempeñaba como regente adjunto de Purwakarta.

Lea también: La inesperada respuesta de Dedi Mulyadi cuando se le preguntó sobre la investigación del teniente de alcalde de Bandung por parte de la Fiscalía



En ese momento, el grupo de comedia SOS, al que pertenecía Sule, estaba luchando mucho en un concurso en televisión.

«KDM fue una de las personas que le ayudó mucho al comienzo de su carrera», dijo Sule, citando el vídeo de Nanda Persada en YouTube, el domingo 2 de noviembre de 2025.

Lea también: Dedi Mulyadi convoca a representantes de AQUA: revela las razones por las que la empresa perfora fuentes de agua profundamente en el suelo



Su cercanía incluso hizo que Sule bromeara a menudo llamándose «el portavoz número uno de KDM», porque a menudo le pedían su opinión antes de que su amigo tomara medidas políticas.

«Está bien si no esperas mis instrucciones, él no puede», bromeó Sule mientras se reía.

Sin embargo, el comediante de 48 años destacó que no tiene el más mínimo interés en ingresar a la política. Incluso ha transmitido un mensaje directo a Dedi Mulyadi para que no le dé ningún cargo si luego es elegido líder.

«Me han dicho: ‘No, me darán un puesto'», dijo Sule.

Para este padre de cinco hijos, el mundo del espectáculo es una vocación que no puede ser sustituida por ningún puesto.

«No quiero, soy artista. Basta, simplemente me encanta trabajar, entretener a la comunidad. Ya es suficiente», concluyó Sule.

La actitud firme de Sule es un raro ejemplo en medio del fenómeno de muchos artistas que comienzan a ingresar al mundo de la política. Demuestra que la cercanía al poder no siempre tiene por qué conducir a la ambición de ocupar un cargo. Al elegir seguir trabajando en el mundo del arte, Sule enfatiza su principio de que la integridad y el amor por la profesión son mucho más valiosos que el poder.