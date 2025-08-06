Suki Waterhouse Tinks con Island Records

Registros de la isla ha firmado artista pop indie SUKI Waterhouse.

Después de lanzar su segundo álbum, «Memoir of a Sparklemuffin», a través de Sub Pop Records, Waterhouse lanzó una edición de lujo con varias canciones nuevas y grabaciones en vivo de sus espectáculos principales con entradas agotadas en el Paramount Theatre de Brooklyn, que incluye una actuación especial de «¡Sí! Oh, sí!» Con Stephin Merritt de los campos magnéticos, así como su versión en vivo de la BBC de «Sexy to Someone» de Clairo grabada en los estudios Maida Vale de Londres.

«Suki es una artista increíble y una personalidad magnética. Su mundo creativo ocupa un lugar singular en su integridad y ambición artística. Estamos más que entusiasmados de darle la bienvenida a la familia de la isla y apoyar su visión creativa en el futuro», dijeron Justin Eshak e Imran Majid, copresidentes y CEO de Island Records.

Suki continuará su «Sparklemuffin Tour» en Europa este mes y se unirá a Laufey este otoño como apoyo directo en la gira «A Matter of Time», incluidas múltiples noches en el Madison Square Garden de Nueva York y Crypto.com de Los Ángeles.

+ + Beatport ha anunciado la primera ola de altavoces para Beatport Connect LA

«Los Ángeles ha sido durante mucho tiempo un centro creativo y estratégico para Beatport, es donde se basan muchos de nuestro equipo y donde nuestra conexión con la comunidad de música electrónica se extiende profundamente», dijo el CEO Robb McDaniels. «Con Beatport Connect: LA, no solo estamos invirtiendo en el futuro de la escena, sino también creando espacio para artistas emergentes, etiquetas y profesionales para construir conexiones significativas. Apoyar los ecosistemas locales como LA está en el corazón de nuestra misión de ayudar a la industria de la música electrónica global a crecer de una manera más inclusiva, sostenible y colaborativa».

Teniendo lugar el 26 de septiembre de 2025 en Los Ángeles como parte de la serie Global Beatport Connect, la cumbre contará con voces líderes de toda la música, la cultura y la industria. La alineación inicial incluye:

Sofi Tukker (artista)

DJ Minx (Artista)

Katie Bain (Directora, Billboard Dance)

Moody Jones (Gerente General, Imperio y Presidente, Dirtybird)

Josh Love (socio, Reed Smith LLP)

Gregory Alexander (fundador, un club llamado Rhonda)

Claire Wright (CEO/Fundador, amigo)

Más altavoces y programación se anunciará pronto.

Lunes 4 de agosto

Ejecutivo de larga data de Atlantic Records Marsha St. Hubert ha sido nombrado copresidente de Proyectos de 10k y ha sido ascendido a vicepresidente ejecutivo de Grupo de música atlántica (AMG).

St. Hubert tenía anteriormente el título de vicepresidente ejecutivo, Jefe de Marketing, Hip-Hop, R&B y Música Global en Atlantic Records. Ella comienza sus nuevos puestos casi un año después Atlantic se hizo cargo de las operaciones de 10k como una empresa independiente controlada por Warner Music Group.

San Hubert ahora encabezará 10k junto con el copresidente Nicholas Ziangas. Con sede en Nueva York, St. Hubert informará al CEO de AMG, Elliot Grainge. Al mismo tiempo, se anunció que el copresidente actual de los proyectos de 10k Molly McLachlan ha sido elevado a una nueva publicación como vicepresidente ejecutivo en AMG. Ella permanecerá basada en Los Ángeles y ahora también informará directamente a Grainge.

Grainge dijo: «Con dos décadas de experiencia práctica, Marsha es una de las personas más conocedoras, inteligentes y comprensivas en nuestra industria. Ella es una fanática apasionada de la música magnética que conoce el mercado de adentro hacia afuera, y ha sido la fuerza impulsora detrás de la creación y la ejecución de un flujo de estrategias innovadoras para los nuevos artistas y los sujetos y los sujetos por el igual. éxito.»

En McLachlan, Grainge dijo: «Molly ha sido una líder fundamental e integral en 10K, desempeñando un papel importante en su lanzamiento y crecimiento a largo plazo. A medida que evolucionamos a nuestro equipo de alta gerencia en AMG, seguimos siendo ágiles, ambiciosos y colaborativos sobre nuestra visión para el futuro. Agregar a Molly a la Centrética AMG nos ayuda a lograr esto. Está aguda, sintonizada con el juicio de la gran cantidad de sólidos y en el que suenado, y en el que suenan en el juicio, y en el que suenan el sound de su sonido, y el sólido de su sonido, y que suene, en el que suenan los sólidos, y el suena, y el sólido, sintonizado, sin embargo, el sólido, el sólido, y el sound de su sonido, el sólido. Entrando en los detalles «.

+ + Bajo Rayna y Selim BouabLos copresidentes de 300 Entertainment, han asumido roles adicionales en Grupo de música atlántica (AMG). Además de sus trabajos en 300, el dúo ha sido nombrado copresidentes conjuntos de hip-hop, R&B y música global en Atlantic Records. Al mismo tiempo, Lante bueno Asumirá un nuevo papel de asesoramiento en AMG como vicepresidente ejecutivo, estrategia y desarrollo de artistas. Con sede en Nueva York, Bass, Bouab y GABA continuarán informando al CEO de AMG, Elliot Grainge.

En 2021, 300 fue adquirido por Warner Music Group, con Bass y Boubab continuando sus períodos de una década que conducen las carreras de artistas como Megan Thee Stallion, Young Thug, Gunna y Mary J. Blige. Mientras tanto, GABA ha estado con Atlantic durante más de dos décadas, asumiendo roles fundamentales en múltiples áreas de la compañía, incluidos A&R, marketing, desarrollo de artistas, planificación estratégica y liderazgo operativo.

Grainge dijo: «Rayna y Selim han estado en 300 durante más de una década, y han hecho un trabajo increíble, creando una comunidad única centrada en el artista que impulsa la cultura. Están inmersos en el tono y el gusto de lo que sigue, defendiendo a los artistas con una comprensión profunda tanto de cómo alimentar el proceso creativo y energizar a los fanáticos. Su trabajo de cambio de juego en 300 los hace ideales para ayudar a llevar a nuestra estrategia a llevar a nuestro nuevo lugar a los nuevos lugares emocionantes». «

Él agregó: «Lanre trae su amplio conocimiento al Centro AMG en un nuevo papel. Durante sus muchos años en Atlantic, ha sido una defensora de artistas apasionada, un líder comercial perspicaz y constructor de equipos, y sé que continuará llevando esos valores en esta nueva posición».

+ + Peérmico ha designado James Cerreta como presidente de sus operaciones de Estados Unidos y Canadá. Con sede en la oficina de Peermusic en Los Ángeles, Cerreta se reportará directamente a la CEO Mary Megan Peer y supervisará las firmas de artistas y el desarrollo del repertorio en Estados Unidos y Canadá.

En 2020, Cerreta fue nombrado vicepresidente ejecutivo del grupo de canciones de Hipgnosis. Comenzó su carrera en la industria de la música en A&R en Mercury, Island Def Jam y Hollywood Records antes de hacer la transición a Music Publishing en 2002, trabajando en Chrysalis Music Publishing, donde luego se convirtió en jefe de West Coast A&R.

+ + PR infame ha nombrado Maxfield Frieser como su CEO. Alastair Duncan, fundador de Infamous, continuará en la compañía, en un papel de presidente recién formado. Frieser se unió a Infamous hace diez años, y más recientemente fue el director de operaciones de la compañía.

Acompañando al nombramiento de Frieser como CEO, Infamous anunció su nueva oficina europea, junto con dos contrataciones, a través de las cuales ahora ofrece a los clientes de eventos un servicio de comunicaciones globales.

La oficina de la UE será supervisada por Maxfield Frieser y el líder de eventos de la UE/Reino Unido, Paul Geddis, con sede en Barcelona, quien se ha unido a Infamous después de liderar las comunicaciones para el Festival Sónar durante los últimos ocho años. Geddis trabajará con Jamie Milton, con sede en Londres, que ha manejado las comunicaciones internacionales para eventos musicales y festivales durante más de 10 años, trabajando en eventos que incluyen Moga, Capriches, SXM Festival, Dimensions, Cross the Packs, Les Plages Electroniques y más.

«No podría estar más feliz de anunciar a Max como el nuevo CEO de Infamous», dijo Duncan. «Después de haber trabajado junto a él durante la última década, no hay nadie en quien confíe más para supervisar el próximo capítulo de nuestro crecimiento, y continuar la excelencia e innovación en la que Infameus se enorgullece.

«He tenido la gran fortuna de dar forma a la evolución de Infameus junto con Alastair durante la última década y me siento muy honrado de ser nombrado CEO», agregó Frieser. «Nunca he tenido más confianza en nuestra capacidad de amplificar la visión de nuestros clientes, desde artistas y eventos subterráneos, hasta marcas multinacionales y estrellas internacionales. Nuestra expansión en el extranjero nos permite contar historias más impactantes a través de una lente global más amplia. A medida que entramos en esta próxima era de infame, estoy entusiasmado con profundizar nuestra influencia en las artforms y subculturas que impulsan nuestra obra y sosteniendo nuestras pases». «.».

+ + Fender Musical Instruments Corporation ha presentado la alineación para su séptimo anual Fender siguiente clase. Desde su lanzamiento en 2019, Fender Next ha elevado a 175 artistas en varios géneros y geografías, ofreciéndoles las herramientas, la visibilidad y la plataforma para dar forma al futuro de la guitarra.

Mostrado en el equipo de marketing de artistas de Fender, el Fender 2025 Next Artists proviene de todos los rincones de los Estados Unidos, México, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, China y Nueva Zelanda.

La selección para Fender Next se guía por la capacidad de la guitarra, la influencia artística, el compromiso de los fanáticos y la alineación con la marca de Fender, junto con las referencias de la industria y las ideas basadas en datos de gerentes, etiquetas, agentes y fabricantes de fabricantes que informan aún más el proceso de curación. Además, por primera vez en Fender Next History, los ex alumnos Omar Apollo e Idles, fueron invitados a nominar personalmente a los artistas, enriqueciendo aún más el sentido de la continuidad comunitaria y creativa del programa.

«Fender Next siempre ha sido sobre defender a los artistas que están redefiniendo el papel de la guitarra en la música y la cultura», dijo Jason Klein, líder de marketing de artistas en Fender. «Lo que hace que este año sea especialmente significativo es que algunos de nuestros ex alumnos de Fender Next Pass ayudaron a identificar y recomendar a los artistas de la nueva clase, a prueba de Fender y la creencia de la comunidad creativa en este programa de desarrollo de artistas y su capacidad para inspirar a los guitarristas de próxima generación. Nos honra apoyar a estos artistas con las herramientas y oportunidades que necesitan para prosperar y crecer».

La siguiente clase Fender Next de 2025 incluye:

• Aziya (Reino Unido)

• Lambrini Girls (Reino Unido)

• Alguna brigada (Nueva Zelanda)

• Leon Thomas (EE. UU.)

• Brandy Nadie (Japón)

• Maggie Baugh (EE. UU.)

• Fútbol chino (China)

• Malcolm Todd (EE. UU.)

• Cross (EE. UU.)

• Hombre/mujer/motosierra (Reino Unido)

• Darumas (EE. UU.)

• Marc Scibilia (EE. UU.)

• Mangos defectuosos (EE. UU.)

• Oracle Sisters (Francia)

• Fleshwater (EE. UU.)

• Otoha (Japón)

• FRIC (EE. UU.)

• Renee (México)

• Horsegirl (EE. UU.)

• Wavvyboi (Alemania)