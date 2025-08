Sujeto a una tarifa del 50 por ciento, el presidente Brasil es reacio a llamar a Trump

Río de Janeiro, Viva – Presidente Brasil Luiz inácio Lula da Silva confirmó que Brasil pelearía arancel nuevo Estados Unidos de América (Nosotros) firmado por el presidente Donald Triunfo. Lula dijo que Brasil utilizaría todos los recursos disponibles para proteger sus intereses de los nuevos aranceles estadounidenses.

«En 2025, usaremos todos los pasos posibles, comenzando con la OMC, para proteger nuestros intereses», dijo Lula, el martes en un evento en brasileño, el 5 de agosto de 2025.

«De hecho, el gobierno ha tomado medidas para fortalecer el comercio exterior y crear nuevas oportunidades para las empresas nacionales antes del cambio de gobierno en los Estados Unidos», continuó

Lula dijo que no se comunicaría con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para discutir el problema de la tarifa porque su compañero «no quería hablar». Sin embargo, solo se comunicará con Trump para invitarlo a Cop30, la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, en noviembre, que se llevará a cabo en Belem, para.

El presidente Donald Trump al anunciar la tarifa de entrada de los bienes importados a los EE. UU. Hace algún tiempo.

«Puedes estar seguro, me pondré en contacto con Trump para invitarlo a Cop30 y descubriré su opinión sobre los problemas climáticos. Seré amable de contactarlo», dijo.

Según Lula, si Trump no estaba presente, no era asunto suyo. «Eso es porque no quiere, no por falta de educación, amistad o democracia. ¡Lo invitaré!» Dijo en una reunión del Consejo Sostenible de Desarrollo Económico y Social celebrado en el Palacio Presidencial.

Se sabe que Estados Unidos impuso una tasa de importación de productos de Brasil a los Estados Unidos desde Brasil en un 50 por ciento. Trump dijo que elevar los aranceles brasileños al 50 por ciento «para manejar las últimas políticas, prácticas y acciones del gobierno brasileño que son amenazas inusuales y extraordinarias para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos».

La Casa Blanca citó el juicio en curso contra el ex Presidente de Brasil Jair Bolsonaro, el aliado político de Trump, enfrentó la acusación de un juicio de golpe en Brasil.

Las órdenes de Trump declararon que el juicio era equivalente a la persecución política, diciendo que Bolsonaro había sido «acusado injustamente» por varios delitos.

Algunos artículos tienen una excepción basada en las órdenes de Trump, incluidos aviones civiles y repuestos que probablemente beneficien al Embraer brasileño, gachas de madera, metales preciosos, productos energéticos y energéticos, así como fertilizantes. El jugo de naranja también se excluye.

Las nuevas tasas entrarán en vigencia a partir del 6 de agosto después de que se cierre el período de validez de siete días.

Lula había declarado previamente su disposición a negociar con el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la tarifa, pero enfatizó que cada diálogo debe llevarse a cabo con condiciones equivalentes y mutuamente respetuosas, lo que reitera su compromiso con la soberanía nacional.