Suharto propuesto para ser héroe nacional, Golkar: Sus servicios no pueden ser borrados

Jacarta – Secretario General del Partido Golkar M. Sarmuji acoge con satisfacción la decisión del Ministerio de Asuntos Sociales (Kemensos) de proponer 40 cifras para obtener títulos Héroe Nacionalincluido el segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto.

Según Sarmuji, el debate sobre darle a Suharto el título de héroe es normal e incluso saludable para la vida democrática. Sin embargo, enfatizó que las diferencias de opiniones no deben negar los hechos históricos sobre el gran servicio de Suharto al pueblo. nación Indonesia.

«El debate sobre darle a Pak Harto el título de héroe es ciertamente natural. Cada gran figura definitivamente tiene lados que tienen pros y contras. Sin embargo, estas diferencias de puntos de vista no pueden borrar el hecho de que Pak Harto ha prestado grandes servicios a esta nación», dijo Sarmuji en su declaración, Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

Sarmuji cree que la generación joven de hoy tal vez no sea capaz de imaginar las condiciones económicas en Indonesia antes de que Soeharto asumiera el cargo.

«Según las historias de nuestros padres y los registros históricos, las condiciones en aquella época eran muy difíciles: mucha gente tenía dificultades para conseguir comida», dijo.

Sarmuji añadió que el liderazgo de Suharto trajo cambios importantes en un tiempo relativamente corto, especialmente en los campos de la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

«Bajo el liderazgo de Pak Harto, la situación cambió drásticamente. Indonesia no sólo salió de la crisis alimentaria, sino que también logró una orgullosa autosuficiencia», afirmó Sarmuji.

Además, Sarmuji recordó que el Partido Golkar había considerado durante mucho tiempo a Suharto digno del título de Héroe Nacional. Citó la decisión de la Conferencia Nacional Extraordinaria del Partido Golkar en Bali en 2016, que recomendó oficialmente esto.

Subida de Prabowo Subianto con Suharto

«El Partido Golkar propuso una vez que Suharto se convirtiera en un héroe nacional. No tuvo éxito. Esta vez, la Conferencia Nacional propuso nuevamente al PPD que Suharto se convirtiera en un héroe nacional», dijo Aburizal Bakrie, presidente general de Golkar en ese momento.

Sarmuji espera que la propuesta esta vez del Ministerio de Asuntos Sociales pueda continuar con este espíritu y colocar a Suharto como una parte importante del camino de la nación que merece ser apreciada de manera objetiva y equilibrada.

«Toda gran nación aprecia a sus fundadores, líderes y figuras que cambiaron el curso de su historia. El reconocimiento estatal de los servicios del Sr. Harto no es sólo una forma de respeto, sino también una lección para las generaciones futuras sobre el significado del verdadero liderazgo», dijo Sarmuji.