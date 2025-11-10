Suharto no sólo tiene el título de Héroe Nacional, sino que también ostenta el rango de Gran General.

Jacarta – El presidente Prabowo Subianto entregó el título héroe nacional al segundo presidente de la República de Indonesia Suhartoque fue recibido por su hija mayor Siti Hardijanti Rukmana o Tutut Soeharto como heredera, en el Palacio de Estado de Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Este premio se basa en el Decreto del Presidente de la República de Indonesia (Keppres) Número 116/TK/Año 2025 relativo a la concesión del título de Héroe Nacional.

Suharto recibió el título de héroe en el campo de la Lucha Armada y la Política, por sus servicios y papel destacado desde la independencia.

Pero, ¿sabías que Suharto era una de las tres figuras nacionales y militares que tenían rango mayor general o cinco estrellas?

Basado en los datos VIVAmayor general o general de cinco estrellas Es el rango más alto en el ejército.

Este rango se otorga a alguien que se considera que ha contribuido en gran medida. En Indonesia, los rangos de mayor general, mayor almirante y mayor mariscal no son rangos que pueda obtener cualquier oficial de alto rango del Ejército Nacional de Indonesia (TNI).

«Los rangos de Gran General del Ejército Nacional de Indonesia, Gran Almirante del Ejército Nacional de Indonesia y Mariscal Mayor del Ejército Nacional de Indonesia como se menciona en el párrafo (1) solo se otorgan a Oficiales de alto rango que hayan contribuido en gran medida al desarrollo de la nación y el estado en general y del Ejército Nacional de Indonesia en particular.«, se lee en el artículo 7, párrafo 2a, del Reglamento Gubernamental número 32 de 1997.

El PP afirma también que el grado de general de división, almirante de división y mariscal de división lo otorga el presidente por recomendación del comandante en jefe. REFUGIO (ahora TNI).

En el apartado explicativo del PP se afirma que los altos mandos del TNI que han hecho un gran aporte son los siguientes:

a. El mejor oficial de alto rango que nunca detuvo su lucha por defender y cumplir la independencia de la República de Indonesia,

b. El mejor oficial de alto rango que jamás haya dirigido una guerra importante y haya tenido éxito en el desempeño de sus funciones,

do. El mejor oficial de alto rango que ha sentado las bases de la lucha del ABRI (TNI).

El segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, asumió el rango de general de división el 5 de octubre de 1997, coincidiendo con el 52º aniversario de las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia (ABRI).

Además de Suharto, otras dos figuras que ostentan el título de general de cinco estrellas son el gran general Soedirman y el gran general Abdul Haris Nasution.