Suharto, Gus Dur y Marsinah cumplen los requisitos para recibir el título de Héroe Nacional

Jacarta – Ministro de Asuntos Sociales República de Indonesia Syaifullah Yusuf es declarado segundo presidente de la República de Indonesia SM SuhartoCuarto Presidente de la República de Indonesia H Abdurrahman Wahid (Gus duro) a cifras laborales Marsina merece el titulo héroe nacional.

«El presidente Soeharto cumple con los requisitos, el presidente Abdurrahman Wahid cumple con los requisitos, el luchador laboral Marsinah cumple con los requisitos y Syaikhona Kholil también cumple con los requisitos», dijo en Yakarta el domingo.

Aparte de eso, se propusieron al centro muchos más nombres de combatientes de varias provincias de Indonesia para convertirse en Héroes Nacionales.

«Eso es mucho, sólo tenemos que esperar y ver quién obtendrá el título de héroe este año», dijo.

Dijo que se anunciará el título de Héroe Nacional y que todos los procesos se han realizado por etapas, de abajo hacia arriba.

«Quien sea anunciado por el Presidente de la República de Indonesia, todos han declarado que cumplen con los requisitos», dijo.

Además, invitó a toda la comunidad a recordar las bondades de sus antecesores y anotar las cosas malas para que esto no vuelva a suceder en el futuro.

«Recordemos lo bueno», dijo.

En cuanto al rechazo del segundo Presidente de la República de Indonesia, SM Soeharto, Gus Ipul cree que es parte del proceso, la dinámica y los apegos a la decisión de nombrar a este héroe.

«Esperaremos un rato», dijo. (Hormiga)