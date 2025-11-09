Suharto entre el aporte y la polémica

(Este artículo de opinión fue escrito por Roland Gunawa, escritor y activista de alfabetización en un internado islámico)

VIVA –La historia del viaje de la nación indonesia no puede separarse de su nombre. Suharto. Desde la época colonial, la resistencia al colonialismo, la independencia y la posindependencia, su figura ha sido insustituible. Hasta que finalmente se confió en él para convertirse en el segundo presidente de la República de Indonesia, en sustitución del presidente Soekarno, el padre de la revolución y el proclamador.



Suharto fue una figura que hizo muchas contribuciones a la nación indonesia. Al mismo tiempo, Suharto también fue una figura que no estuvo exenta de polémica. Recientemente, el nombre de Suharto ha vuelto a ser tema de discusión en torno a la propuesta de convertirse en uno de los Héroes Nacionales. Hay pros y contras. Algunas personas están de acuerdo y otras no están de acuerdo o incluso lo rechazan. Aquí es muy importante brindar al público un conocimiento equilibrado de las contribuciones y controversias de Suharto.

Contribución

La contribución de Suharto para afrontar y resolver las crisis nacionales. Primero, el ataque del 1 de octubre de 1949 en Yogyakarta. Después de que Indonesia declarara su independencia el 17 de agosto de 1945, Japón se rindió y abandonó Indonesia. En 1949, los holandeses, a lomos de sus aliados, vinieron a recolonizar Indonesia. Los holandeses ocuparon Surabaya, Yogyakarta y otros. En Yogyakarta, los holandeses encontraron una dura resistencia por parte del ejército indonesio.

El general Sudirman nombró a Suharto comandante de guerra para llevar a cabo un ataque contra las tropas holandesas que habían ocupado Yogyakarta. Con su estrategia precisa, Suharto logró burlar a las tropas holandesas.

En opinión de los holandeses, los soldados o guerrilleros indonesios solían atacar de noche. Por eso las tropas holandesas siempre estaban en alerta máxima por la noche. Mientras tanto, por la mañana descansan y están algo tranquilos. Resultó que Suharto decidió atacar por la mañana. Un ataque inesperado. El ataque del ejército indonesio comandado por Suharto logró repeler y derrotar a las tropas holandesas en tan sólo 6 horas.

No se puede negar que Suharto fue una figura que tuvo un papel importante y decisivo en la expulsión de los invasores. Después de la guerra de las 6 horas, los holandeses se rindieron.

En segundo lugar, la operación Mandala capturó Irian Occidental, que más tarde pasó a llamarse Papúa. En los años 60, Irian Occidental todavía estaba colonizada por los holandeses. Soekarno consideró que la independencia de Indonesia aún era imperfecta mientras no se pudiera liberar Irian Occidental. A partir de ahí, Soekarno hizo todo lo posible para que West Irian pudiera escapar de manos holandesas y entrar en el redil de Indonesia. Además de utilizar un enfoque de diplomacia internacional, pidiendo apoyo a los países poderosos, especialmente a Estados Unidos, también existe un enfoque que utiliza la guerra. En este enfoque de la guerra, Sukarno encomendó a Suharto que liderara la invasión de las tropas holandesas que aún ocupaban las tierras de Irian Occidental.

Página siguiente Según Anhar Gonggong, un historiador indonesio, Bung Karno presionó exitosamente al presidente estadounidense John F. Kenedi para que apoyara a Indonesia en la toma de Irian Occidental como parte de la República de Indonesia. Estados Unidos pidió a los holandeses que abandonaran Irian Occidental. Al mismo tiempo, las tropas del ejército indonesio comandadas por Suharto continuaron luchando contra las tropas holandesas en Irian Occidental. Basándose en un enfoque integral de diplomacia y guerra, los holandeses finalmente se rindieron y abandonaron Irian Occidental. Luego, Irian Occidental se integró oficialmente con la República de Indonesia.

