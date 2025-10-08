Sugiono enfatiza que la emisión de visas para atletas israelíes no es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Relaciones Exteriores) RI Sugiono habló sobre el rechazo de las organizaciones religiosas al plan atleta Israel seguir campeonato Mundo gimnástico en Yakarta.

Lea también: La razón por la que Prabowo inauguró al embajador adjunto de China y ministro de Relaciones Exteriores: se necesita fuerza adicional



Sugiono explicó que el campeonato mundial fue organizado por la Asociación Indonesia de Gimnasia (Persani). Por lo tanto, dijo, no hubo ninguna solicitud de permiso al Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia.

«Si por ejemplo reciben o no se determinará si se les da visa O no, y eso no depende del Ministerio de Asuntos Exteriores «, dijo Sugiono en el Palacio de Estado, Yakarta, el 8 de octubre de 2025.

Lea también: 23 voluntarios de Sumud Flotilla Malasia detenidos por Israel llegan a Kuala Lumpur



Sugiono desvió el asunto a Persani o al Ministerio de Inmigración y Correccionales. «Esto emitió la visa de inmigración», dijo.

Lea también: Hamás exige a Israel un alto el fuego permanente para abandonar la Franja de Gaza



Anteriormente, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, destacó que no permitió la presencia de atletas israelíes en el Campeonato Mundial de Gimnasia 2025 en Yakarta.

«En cuanto a los atletas israelíes, si vas a Yakarta, por supuesto, como gobernador, en estas condiciones definitivamente no lo permitiré», dijo Pramono el miércoles en el Ayuntamiento de Yakarta.

Pramono también espera que el gobierno y la organización se lo piensen mil veces para invitar a deportistas de Israel.

De hecho, Pramono subrayó que no se debe expedir el visado de deportista para no visitar Yakarta.

«Porque no hay ningún beneficio en esta condición que haya un atleta de gimnasia compitiendo en Yakarta. Definitivamente se encenderá, encenderá la ira pública en esta condición», dijo Pramono.



El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en el ayuntamiento de DKI Yakarta

Pramono subrayó que esto se debe a que el recuerdo de lo ocurrido en Gaza todavía está muy apegado a la comunidad, por lo que la presencia del atleta puede provocar la ira del público.

«Nosotros, y mucho menos el discurso del presidente Prabowo Subianto en las Naciones Unidas, hemos sido ‘claros’, claramente, por lo que no es necesario volver a traducirlo», afirmó Pramono.