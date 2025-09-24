Sueña tan alto como el cielo, comienza desde el pesantren

Yakarta, Viva – En conmemoración del día Santri quien cayó el 22 de octubre de 2025, presidente del foro de reunión de Pondok Pesantreno Selatan Selatan KH Aditya Warman anunciado Festival Santri Land. Este evento se llevará a cabo en Bintaro, South Tangerang, e involucrará a 50,000 visitantes que representan a 99 instituciones ubicadas en el Foro de Internet Islámico Silatarahmi en South Tanggerang.

Explicó que el Festival Santri Land era una plataforma para celebrar el espíritu y la creatividad de los estudiantes en la promoción de valores religiosos, cultura y educación.

KH Aditya Warman espera que este festival haga un evento que no solo sea entretenido, sino también para educar y fortalecer la relación entre Pesantren.

Presidente del Foro Silaturahmi Pondok Pesantren Selatan Selatan KH Aditya Warman

«Queremos que el Festival Santri Land sea un espacio para que los estudiantes muestren sus talentos y habilidades en varios campos, como artes, deportes y cultura. Esta es una oportunidad para que se unan, compartan experiencias y celebren su identidad como Santri», dijo Kh Aditya Warman en su declaración, miércoles 24 de septiembre, 2025.

KH Aditya Warman dijo que los jóvenes quieren alcanzar sus sueños tan alto como el cielo, ingresan al pesantren.

«Para los sueños juveniles de los jóvenes indonesios tan altos como el cielo comienza desde el Pesantren en el sentido de ser un santri», dijo.

Día Nacional de Santri, el gobierno de Tangerang tiene al Partido Duren para Kirab Santri (ilustración)

«Invitamos a todas las partes, especialmente a la comunidad, a asistir y participar en el Santri Land Festival. El apoyo de todos los elementos de la sociedad es muy importante para apoyar esta actividad positiva y apreciar la contribución de los estudiantes en el desarrollo nacional», continuó.