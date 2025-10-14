Suegra Dice Que Mbah Tarman-Sheila Cobró Un Cheque De IDR 3 Mil Millones Después De La Luna De Miel: Volverá A Casa Con Dinero

PacitánVIVA – Los padres de Sheila Arika lo negaron. señor tarman (74) se escapó después de casarse con su hija gracias a un cheque de 3.000 millones de IDR que le entregaron mahar Se sospecha que es falso. Según la madre de Sheila, Kana Kumalasari, Tarman y su hija se encuentran actualmente en su luna de miel.

Esta negación fue transmitida por la familia de la novia cuando fue confirmada por funcionarios de la aldea y la policía de Bandar que fueron a la residencia de Sheila para preguntar sobre el presunto cheque falso y la fuga de Tarman.

La familia explicó que la pareja estaba de luna de miel en las áreas de Ponorogo y Purwantoro Wonogiri. La familia sospecha que los dos también fueron a cobrar un cheque por valor de 3.000 millones de IDR que sirvió como dote. boda.

«Pregunté, ambos, a saber, Tarman y Shela, planean regresar a casa mañana. Este es el último día de su luna de miel», dijo Kana Kumalasari, el lunes 13 de octubre de 2025.

«Tenga paciencia, espere mañana (hoy). ¿Puede cobrar el cheque y llevarse el dinero a casa?», añadió.

Anteriormente, el matrimonio de un abuelo de 74 años con una niña de 24 años en Pacitan ocurrió repentinamente. viral en las redes sociales. No sólo porque la diferencia de edad entre el novio y la novia es de hasta cincuenta años, sino que también llamó la atención la fantástica dote entregada en forma de cheque por valor de tres mil millones de rupias.

La boda tuvo lugar el miércoles 8 de octubre de 2025 entre Tarman, de 74 años, residente del distrito de Jatipuro, Karanganyar Regency, Java Central, y Sheila Arika, de 24 años, residente de Jeruk Village, distrito de Bandar Pacitan.

Este matrimonio estuvo en el foco público porque la dote se consideraba inusual.

Luego, este matrimonio provocó diversas reacciones por parte de los internautas. Algunos internautas elogiaron la singularidad de la boda, algunos incluso hicieron acusaciones indirectas contra el novio. Algunos incluso dijeron que Tarman era una figura problemática, hasta el punto que surgieron rumores de que se escapó después de la boda.

Mientras tanto, hasta ahora el matrimonio con un cheque de dote valorado en tres mil millones de rupias sigue siendo un tema ampliamente discutido en el ciberespacio. Incluyendo la veracidad del cheque.

