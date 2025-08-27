Suecia selecciona ‘Eagles of the Republic’ de Tarik Saleh como Oscar Pick

Tirar del piadosoEl thriller político «Águilas de la república«Ha sido seleccionado como la entrada de Suecia en la categoría de Mejor Cine International de la Cine de la Premios de la Academia.

La película, la última entrega en la «Trilogía de El Cairo» de Saleh, después del ganador de Sundance «The Nile Hilton Incident» y la ganadora de los premios «Conspiración de El Cairo», presenta tarifas como el actor más famosa de Egipto, solo que George Fahmy, que de mala gana, está de acuerdo con un retiro de un régimen, solo se encuentra en un propaganda biológica de propaganda, solo para encontrar a sí mismo, se encuentra en el hecho de que se encuentre a sí mismo, se encuentre a los Illicits, que se encuentra en el régimen, se encuentre en un régimen. la esposa de un general.

«Eagles of the Republic» es producida por Linus Stöhr Torell (historias ilimitadas), Linda Mutawi y Johan Lindström (Aparaten) y Alexandre Mallet-Guy (producción de Memento). El proyecto es coproducido por SVT, Film I Väst y otros, con el desarrollo respaldado por el Instituto de Cine Sueco.

La película tuvo su estreno mundial en la competencia principal del Festival de Cine de Cannes. A continuación se reproducirá en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Saleh dijo: «Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados para representar a Suecia en un año tan fuerte para la película sueca. Nuestro viaje acaba de comenzar, pero será muy divertido proyectar la película en Toronto con este reconocimiento».

En un entrevistarse con Variedad En Cannes, Saleh había dicho: «¿Qué es política?. De hecho, conozco personas que trabajan dentro de la presidencia en Egipto. Ahí es donde obtengo mucha de mi información «.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.