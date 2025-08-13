Sudewo Regent Conozca a los manifestantes usando Rantis: Pido disculpas

Pati, vivo – Regente Sudeo Finalmente salió a conocer a las masas manifestantes De varios elementos de la comunidad que realizaron una manifestación frente al Pati Regency Hall, Java Central, miércoles 13 de agosto de 2025.

Sudewo salió del techo del auto Rantis, con una camisa blanca, una gorra y gafas de sol. Frente a las masas, transmitió una disculpa por varios problemas que desencadenaron protestas.

«Pido disculpas profusamente, lo haré aún mejor. Gracias», dijo Sudewo desde el auto blindado en el video cargado en la cuenta x @pimchann_

Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

Las masas que esperaban el surgimiento del regente de Sudewo desde la mañana reaccionan de inmediato cuando el regente transportado por la fiesta Gerindra, Nasdem, PKB y PSI hablaron.

Cuando Sudewo habló, las masas arrojaron una botella de agua mineral a las sandalias en el automóvil blindado en el que viajaba. La situación hizo que los oficiales pusieran un escudo para que el regente no fuera golpeado por el lanzamiento.

Sudewo Regent inmediatamente ingresó al auto Rantis y los oficiales lo protegieron con un escudo.

Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y tienen un personaje, paz y no arrogante», dijo