Sudáfrica Court permite a los hombres tomar los apellidos de sus esposas







El tribunal más alto de Sudáfrica, el Tribunal Constitucional, ha dictaminado que los esposos ahora pueden legalmente asumir los apellidos de sus esposas.

El corte dictaminó que ciertas secciones de la Ley de registro de nacimientos y muertes actuales son «inconstitucionales», ya que «discriminan injustamente por el género».

El fallo se hizo después de que dos parejas se acercaron a la corte, y a un hombre no se le permitió tomar el apellido de su esposa y otro no permitido de guiones de su apellido para incluir el de su esposa.

