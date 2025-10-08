Sucedió anoche, ¿todavía puedes ver el fenómeno de la superluna esta noche?

Jacarta – El martes 7 de octubre de 2025 por la noche se produce un fenómeno de fase de luna llena que recibe el sobrenombre de Luna de la Cosecha. Curiosamente, la luna llena que ocurre hoy es superluna donde la apariencia de la luna parece más grande y brillante que la luna llena habitual.

Sin embargo, resulta que todavía hay muchas personas que extrañan este momento. Entonces, ¿aún podremos ver el fenómeno de la superluna esta noche? Citando la página de ABC News del miércoles 8 de octubre de 2025, se predice que esta noche la luna seguirá luciendo muy espectacular. Porque la posición de la luna está más cerca de la tierra que anoche.

Se recomienda que aquellos que quieran presenciar este fenómeno miren al cielo después del atardecer. En este momento experimentarás lo que se llama la ilusión lunar, que es cuando la Luna parece más grande cuando está cerca del horizonte.

El impacto de la superluna en la Tierra

Según informes de diversas fuentes, el fenómeno de la superluna aparentemente afecta a las mareas oceánicas. Estas mareas son causadas por la fuerza gravitacional del Sol y la Luna sobre los océanos de la Tierra. Cuando la Luna está más cerca de la Tierra durante una superluna, su atracción gravitacional es ligeramente más fuerte, por lo que las mareas son mayores. Sin embargo, este efecto es casi insignificante, con una diferencia de sólo unos pocos centímetros entre las mareas normales de luna llena y las mareas de superluna.

Sin embargo, las mareas de luna llena y luna nueva pueden ser mucho mayores que las mareas en otras épocas del mes lunar, porque el Sol añade su propia atracción gravitacional a la mezcla, lo que da como resultado lo que se llama mareas de primavera.

¿Cuándo será el próximo fenómeno de Superluna?

Anoche fue la primera superluna del año pero, si te la perdiste, no tendrás que esperar mucho para ver la siguiente. Este fenómeno volverá a ocurrir en noviembre y diciembre de 2025.

Para noviembre, la superluna volverá a adornar el cielo de Indonesia el 5 de noviembre de 2025 a las 20.19 WIB. Mientras tanto, en diciembre tendrá lugar el 4 de diciembre de 2025 a las 06.14 WIB.