Suburban Chevrolet, un tipo de SUV con una larga historia que todavía es popular hoy en día.

VIVA – Chevrolet suburbano ha conducido la ruta de producción durante casi nueve décadas desde el debut de 1935 lo convirtió en un modelo vehículo El más largo sobrevive continuamente en el mundo. Desde el principio como ‘Carryall Suburban’ hasta SUV modernos con tecnología avanzada, este modelo se ha convertido en un icono Automotor Clásico y un símbolo de la evolución de los vehículos familiares.

1. El origen del modelo legendario



Antantio suburbano de Chevrolet

En 1935, General Motors introdujo «Carryall Suburban», una estación de carretas con una capacidad de ocho pasajeros construidos en un chasis de camiones. Aunque ha habido un cuerpo de carretas de un tercero desde 1926 que usa el nombre Suburban, esta versión de fábrica es la base del nacimiento de un SUV moderno.

2. Registro de producción continua

Citado por Viva Automotive de Slashgear, el lunes 18 de agosto de 2025, Suburban se produjo oficialmente de manera continua desde 1935 hasta ahora, aunque hubo una pausa de las ventas públicas durante la Segunda Guerra Mundial, aún producida para las necesidades militares. Este modelo señaló que unos 89 años de producción continua hasta 2024, lo que lo convierte en la placa de identificación más duradera del mundo automotriz.

3. Desarrollo de generación en generación

Chevrolet Suburban ha pasado 13 generaciones, desde formas iniciales simples hasta SUV modernos completos con la última tecnología. Cada generación agrega innovaciones como la tracción de cuatro ruedas (1956), el cuerpo modelo de cuatro puertas (1973), inyección de combustible, sistema ABS, a la suspensión trasera independiente en la última generación.

4. Popular en la pantalla grande

Suburban es más que solo móvilEs una celebridad en el mundo del cine y la televisión. Produjo más de 12 millones de unidades en la fábrica de Arlington, Texas, y ganó el Premio de Excelencia Walk of Fame de Hollywood como el vehículo más frecuente apareció en la pantalla desde 1960. (Turn0Search2)

5. El significado de la cultura y la tecnología eterna



Chevrolet Suburban utilizado por el presidente Jokowi en los Estados Unidos Foto : Youtube @sekretariat presidente

Desde su introducción, Suburban se ha convertido en un símbolo de un verdadero SUV de un vehículo familiar fuerte, práctico y duradero. Desde el trailer hasta la flota de escape, su papel continúa desarrollándose de acuerdo con las necesidades de los tiempos. En la actualidad, la última generación de suburbanos ofrece un potente motor V8, un conjunto interior conveniente, a las últimas características de infoentretenimiento, como pantalla de 17.7 pulgadas, conexión Wi-Fi y sistemas de seguridad sofisticados.

Suburban Chevrolet no es solo un vehículo, sino un ícono automotriz global. Con historia La producción se ha transmitido desde 1935, la innovación continua e íconos culturales populares, el nombre «suburbano» se ha convertido en un símbolo de confiabilidad, comodidad y larga herencia en el mundo automotriz.