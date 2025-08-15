Subsidios de fertilizantes IDR 46.9 billones

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Reveló Indrawati, el gobierno había asignado presupuesto seguridad alimentaria hasta RP 164.4 billones para el año 2026que se divide en tres tipos de asignaciones presupuestarias para respaldar estos objetivos.

La primera asignación es para el aspecto de producción con un presupuesto de Rp 114.1 billones. Luego, en términos de distribución y reservas de alimentos, presupuestadas en RP 29.9 billones, y en términos de consumo de Rp 6.4 billones.

Desde el aspecto de la producción, el Ministro de Finanzas explicó que el gobierno había presupuestado RP. 46.9 billones para subsidios de fertilizantescon un volumen general de 9.62 millones de toneladas.

«En un esfuerzo por apoyar el aspecto de producción, por ejemplo, para los subsidios de fertilizantes (hasta) 9.62 millones de toneladas, (presupuestado) es de 46.9 billones de Rp», dijo Sri Mulyani en una conferencia de prensa ‘Rapbn & Financial Memorandum Year 2026’, en la oficina general de los impuestos (DGT) del Ministro de la Ministro del Ministro, Jakarta, Augusta.



Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati

Además, el Ministro también explicó que había un presupuesto de RP. 19.7 billones para imprimir campos de arroz y optimización de la tierra de 550 mil hectáreas (HA). Luego también hay un presupuesto de Rp 12 billones para la asistencia de equipos y máquinas agrícolas (Alsintan), 15 unidades de presas e riego para un área de tierra de 104 mil ha.

Sri Mulyani agregó, también había un presupuesto de RP 6.6 billones para 250 pueblos de pesca roja y blanca, para el sector de la lucha nacional que cubre un área de 1,000 ha, así como 63.4 millones de semillas y asistencia de cero y 70 equipos de pesca.

«Entonces Dak (Fondo de Asignación Especial) y los fondos de la aldea de seguridad alimentaria son (presupuestados) Rp 12.2 billones», dijo el ministro.

Además, para la seguridad alimentaria en el lado intermediario, a saber, los aspectos de distribución y reservas de alimentos, Sri Mulyani explicó que su partido había presupuestado hasta Rp 29.9 billones.



Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati

Cuando la figura incluye la construcción de 103 km de carreteras de granja, instalaciones e infraestructura (SARPA) en el puerto pesquero, así como reservas de alimentos a través de Bulog para arroz y grano de 3 millones de toneladas con un presupuesto de RP 22.7 billones.

Luego, continuó Sri Mulyani, también hay un presupuesto de Rp 6.4 billones para apoyar el lado del consumo, para que las personas puedan disfrutar de los precios de los alimentos asequibles. Entre otras cosas, incluyen asistencia de inseguridad alimentaria para 64.8 mil personas, movimientos de alimentos baratos para 39 grupos comunitarios, así como la estabilización de la oferta y los precios de los alimentos (SPHP).

«(El presupuesto para) la estabilización de la oferta y los precios de los alimentos o SPHP es de Rp 5.8 billones», dijo.