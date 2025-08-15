Subsidio de flores IDR 36.5 billones

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati dijo, el gobierno ha preparado presupuesto para el crédito comercial de las personas (KUR) alcanzó RP 320 billones en el año 2026 próximo.

Esto fue transmitido en una conferencia de prensa ‘Rapbn & Notas financieras 2026 ‘año fiscal, en la Oficina de la Dirección General de Impuestos (DGT) del Ministerio de Finanzas, Área de Subroto Gatot, South Yakarta.

«Por lo tanto, los programas que usan el Crédito Comercial Popular (KUR) para un crédito total de un año, el próximo año alcanzarán los 320 billones de RP, los subsidios de intereses alcanzarán los 36.5 billones de RP», dijo Sri Mulyani, viernes de agosto de 1525.

También dijo que la asignación de presupuesto para Fondo de la aldea A saber, RP 60.6 billones, que luego se utilizarán para el desarrollo de la aldea mientras apoyan la cooperativa roja y blanca del pueblo.

El fondo es reconocido por Sri Mulyani para ser almacenado en el Banco Himbara por el monto de RP. 83 billones, que se utilizarán como acceso a las cooperativas para otorgar préstamos.

«Entonces, a pesar de que el presidente dijo que la cooperativa obtendría un préstamo de Himbara, el RP 83 billones de fondos provino del gobierno», dijo Sri Mulyani.

«Lo pondremos allí, que se utilizará para acceder a las cooperativas para pedir prestado», dijo.

Sri Mulyani agregó que también había una asignación para los ministerios/instituciones (K/L), para las cooperativas de MIPYME y otras de Rp 1.7 billones, como una forma de presencia del gobierno en la construcción de la nación desde la aldea a través de varios presupuestos.

«Entonces, para el desarrollo de la aldea, las cooperativas y las MIPYME en el año fiscal 2026 ascendieron a RP 181.8 billones, lo que se utilizará para el bienestar y la pobreza», dijo.