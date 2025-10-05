Submarinos no tripulados KSOT-008 apareció en el 80 aniversario del TNI, las características de la tecnología y el arma modernas

Yakarta, Viva -El pico de celebración del 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) en el Monumento Nacional (MONAS), Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025, se convirtió en un lugar para mostrar el último equipo de defensa. De la fila de vehículos de combate que aparecen, la atención pública también se absorbe a la figura submarino Sin tu tecnología autónomo Llamado KSOT-008.

Este submarino está presente en público, completo con un logotipo PAL PAL Indonesia como el principal productor. Su presencia se promociona como un símbolo de un gran salto de tecnología de defensa submarina realizada por los niños de la nación.

KSOT-008 fue desarrollado por PT Pal Indonesia a través de la cooperación con el Instituto de Investigación de Defensa Nacional. Este submarino autónomo está diseñado para varias misiones estratégicas, que van desde vigilancia submarina, patrullas marítimas, hasta operaciones de ataque limitadas.

A diferencia de los submarinos convencionales, KSOT-008 opera completamente no tripulado con un sistema de navegación automática, para que pueda llevar a cabo misiones de larga distancia con un riesgo mínimo de personal.



Submarinos no tripulados KSOT-008 apareció en el 80 aniversario Foto : Secretaría presidencial de YouTube

Especificaciones de KSOT-008

Basado en la narración del momento Aniversario de TNI 80 e información adicional de varias fuentes de defensa, junto con una serie de habilidades principales de KSOT-008:

Resistencia: Capaz de operar debajo de la superficie hasta 72 horas sin parar.

Velocidad: la velocidad máxima de crucero alcanza 20 nudos, por lo que es bastante ágil para la clase de submarinos autónomos.

Alcance: Capaz de cubrir una distancia de funcionamiento máxima de hasta 200 millas náuticas.

Profundidad de buceo: dirigida a alcanzar 350 metros.

Dimensiones y peso: longitud de aproximadamente 15 metros, ancho de 2.2 metros, con un peso de buceo de 37 toneladas.

Armas: armado hasta seis torpedos de tiburón negro, uno de los torpedos modernos submarinos utilizados por la Armada italiana y Singapur.

Variantes de operación: PT PAL diseñó tres variantes, a saber, vigilancia, ataque de torpedos y un ataque Kamikaze/One Way.

El desarrollo de KSOT-008 se conoce como parte de una gran estrategia de la red integrada de defensa marítima, a saber, la integración de la defensa del mar moderna indonesia. Con capacidades autónomas, este barco puede llevar a cabo misiones secretas, incluida la vigilancia en las aguas estratégicas, sin la presencia de la tripulación en él.

Además, se dice que el nivel de contenido local (TKDN) de este barco superó el 50 por ciento.