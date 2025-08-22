Subir una tarjeta familiar, los internautas se sorprenden al ver la historia educativa de Erika Carlina

Yakarta, Viva – Erika Carlina Volviendo a una cálida conversación de los ciudadanos después de subir el documento de identidad del bebé, Andrew Raxy Neil. La actriz y modelo de 31 años mostró una tarjeta de identidad infantil rosa y rosa (KIA) Tarjeta familiar (KK) Último en Instagram.

Leer también: Mostrando nuevo KK, Erika Carlina se convirtió en la jefa de la familia sin el nombre de un padre para el niño



El pequeño bebé nacido el 1 de agosto de 2025 ahora se ha registrado oficialmente en el documento de población. En su carga, Erika agregó información que mostró su felicidad como madre. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Muy emocionado KTP Enduwww (Andrew Raxy Neil)», escribió Erika Carlina, citada el viernes 22 de agosto de 2025.

Leer también: Sri Mulyani: MBG solo toma RP. 223 billones del presupuesto educativo 2026



El documento rosa contiene los datos completos de Andrew, a partir del nombre, el lugar y la fecha de nacimiento, el género, la religión, a la dirección de la residencia. Sin embargo, no atraer atención menos la otra parte de los documentos que Erika mostró.

Leer también: Distribuir más de RP. 15 mil millones, los alumnos de FHUI pueden ganar 1,000 becas cada año



En el KK emitido por la Oficina del Registro Civil del Sur de Yakarta, solo se registraron dos miembros de la familia, a saber, Erika Carlina como jefa de la familia y Andrew Raxy Neil. El nombre del padre no figura en la lista, confirma el estado de Erika como padre soltero. La identidad religiosa también se escribe claramente, a saber, el catolicismo.

Detrás de eso, el público encontró otros hechos que no eran menos atención. En el KK, educación Finalmente, Erika registró una escuela secundaria/equivalente. Esto condujo al debate en las redes sociales porque anteriormente se sabía que Erika había estudiado en la universidad.

Erika había asistido a la escuela en Cirebon Penabur Christian High School. Después de graduarse, continuó su educación en la Universidad Semarang Stekom. Sin embargo, los datos en el KK hicieron que el público sospechara que no completó su conferencia.

Esta carga nuevamente recordó al público al controvertido embarazo de Erika. Había cubierto la condición del embarazo por hasta 9 meses, antes de finalmente aparecer en el podcast Deddy Corbuzier para contar todo. Erika afirmó que el bebé fue el resultado de una relación con DJ Panda, quien luego fue muy destacado después de confirmar su condición de padre biológico.

Las dos disputas incluso se extendieron al ámbito de la ley, cuando Erika informó a DJ Panda a la Policía Metropolitana de Yakarta por supuestamente la propagación de los resultados de ultrasonido a cientos de personas en un grupo de WhatsApp.

Ahora, con el nacimiento de Andrew y la emisión de un nuevo documento de población, el público no solo destacó el estado de Erika como jefe de la familia unifamiliar, sino que también se reveló su formación educativa.