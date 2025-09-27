Subir una foto de su esposo, Tasya Farasya escribió una sátira de oración

Yakarta, Viva – Hogar del influencer de belleza Tasya farasya con Ahmad assegaf cada vez más una preocupación pública. Después de demandar oficialmente el divorcio del esposo en la Corte Religiosa del Sur de Yakarta, Tasya ahora vuelve a ser horrendo en el universo virtual a través de su última carga en las redes sociales.

A través de Instagram exclusivo, las cargas de Tasya se vuelven a compartir con la cuenta @exclusivetimnasartis Mostrando un retrato de Ahmad Assegaf. Sin embargo, no fue su foto la que llamó la atención, sino la escritura de la oración que había fijado en la declaración de la carga. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En esa oración, Tasya fue visto transmitiendo una solicitud a Dios para la salvación de su esposo. Sin embargo, detrás de estas palabras religiosas, los sarcos escondidos que hicieron que el público sospechara que había una sátira especial para Ahmad.

«Oh Dios, cuídalo en cada paso, proteja de todos los malos … pero si cae, con suerte solo tropezando con el cable del cargador para que se rinda. Huhu», escribió Tasya Farasya en su declaración de carga, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

La carga repentinamente cosechó la reacción de los ciudadanos. Muchos juzgan la oración como una forma sarcástica sutil de Tasya hacia su esposo que ahora está en desacuerdo con él. También hay quienes ven la publicación como un reflejo de la decepción, así como el humor típico de Tasya en el medio de su tormenta doméstica.

Como se sabe, Tasya Farasya registró oficialmente una demanda de divorcio contra Ahmad Assegaf el 12 de septiembre de 2025. La demanda no fue el único paso legal que dio. Tasya también informó a Ahmad a la policía con presunto malversación de fondos de la compañía.

Por otro lado, se dice que la noticia de sus grietas domésticas se desencadena por varios problemas. Ahmad Assegaf fue acusado de no ganarse la vida hasta que se asoció con el problema de la infidelidad. Sin embargo, Tasya nunca ha transmitido abiertamente la causa exacta de su decisión de divorciarse.

El público también interpretó la carga de sátira como una imagen de la condición interior de Tasya. Parecía pasar buenas esperanzas para su esposo, pero al mismo tiempo enfatizaba la existencia de lesiones y decepciones que no habían sido reveladas al público.

Ahora, el viaje legal de la pareja ciertamente será la preocupación de muchas fiestas. Se predice que el juicio de divorcio y el informe de presuntos malversación de fondos que arrastraron a Ahmad Assegaf abrirán más hechos sobre la dinámica de la casa de Tasya Farasya.