¿Subir sobre priorizar a su esposa, las historias, la madre Azizah Salsha, tocó a Pratama Arhan?

VIVA -Familiar Pratama Arhan Y Azizah salsha ha fundado después de ser fomentado durante dos años. El 25 de agosto de 2025, el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa en Tangerang ha otorgado la demanda de divorcio presentada por Pratama Arhan contra su esposa Azizah Salsha.

Leer también: Comparta su vida personal después del divorcio, Pratama Arhan parece que libera la carga de su vida



Ambos ahora están esperando la promesa de divorcio de inaugurar el estado de viudos y viudas. En medio de la casa de Azizah Salsha y Pratama Arhan, el público de repente destacó la subida de la madre de Azizah Salsha, Nurul Anastasya.

En la carga, supuestamente la madre de Azizah Salsha insinuó al ex hijo. La carga relacionada con la esposa es el mandato de ser protegido por el esposo. La carga es un replanteado de Nurul Anastasya de la cuenta Da’wah.

Leer también: La primera carga después del divorcio, Pratama Arhan mencionó sobre ‘Independencia’



«Isri es un mandato. Dios dejó a su esposa en manos de su esposo no como compañero sino como un mandato», dijo la carga que fue replotada por Nurul Anastasya.

La carga también mencionó cómo un esposo debería poder obedecer a su esposa. Priorizar a la esposa es parte de la responsabilidad y Shari’a. Esto está de acuerdo con el ejemplo del Profeta.

Leer también: Después del divorcio nuevamente, la actitud de Bucin Pratama Arhan fue revelada a Azizah dispuesta a hacer esto



«A veces la gente dice ‘si el esposo obedece a la esposa significa temor a su esposa’. Mientras que en el Islam, priorizar a su esposa es parte de la responsabilidad y Shari’a. Cada vez que el esposo prioriza a su esposa en bondad, está imitando al Profeta Muhammad que construye un hogar lleno de amor y bendición», dijo la madre de Azizah Salsha.

De repente, la carga fue replicada por la cuenta de chismes @pembenmi.kehaluan.Reall se inundó inmediatamente con los comentarios de los internautas. No algunos de los internautas que criticaron a Nurul Anastasya.

«Primero, el modelo es el modelo, ¿qué tal el libro, si es como el hijo de una madre, Hesalam», se burlaron de los internautas.

«Los niños no solo se depositan, sino que también son confiables no tienen vidrio en casa», dijo otro.

«¿Solehah realmente ???», dijo otro.

«Pamed Zize, le entregué todo a sus fanáticos Arhan. Es hora de que se lo muestres al hijo de Mami y su mamá», dijo el otro sarcásticamente.

«De Umi aprendimos que Umi nunca aprendió», bromeó con otro intervalo.

«Esta es mucha gente, pero su hijo no es Dingjiin», insistió el internautor.