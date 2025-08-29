Subiendo fotos para obtener un premio durante la demostración, se dice que Raffi Ahmad no tiene empatía hasta que su posición esté insinuada

VIVA – Raffi Ahmad Nuevamente recibió una fuerte crítica de los usuarios de las redes sociales después de subir el momento en que recibió un premio. Se dice que Raffi no tiene sentido de empatía por la lucha del pueblo del país que celebró una manifestación relacionada con la asignación de hogares oficiales para los miembros del parlamento indonesio.

Pero desafortunadamente el jueves 28 de agosto de 2025 hubo una tragedia trágica que hizo que uno de los taxistas de motocicletas en línea asesinó. Basado en videos virales en las redes sociales, el taxista de motocicletas en línea fue aplastado por vehículos tácticos BRIMOB.

El público estaba furioso con Raffi Ahmad porque había sido designado como un mensajero especial del presidente de fomentar la generación más joven y los trabajadores de arte. Pero no podía mostrar empatía por la lucha llevada a cabo por la comunidad. El esposo de Nagita Slavina fue visto incluso compartiendo un retrato de sí misma que recibió un premio como figura pública del Movimiento de Amor de Zakat.

«Hoy es un honor extraordinario recibir premios como una figura pública del movimiento de amor de Zakat de @Baznasindonesia. Este es un recordatorio para mí y para todos continuar con la bondad y ayudar a los demás», escribió Raffi Ahmad.

De repente, la carga del marido de Nagita Slavina, inmediatamente obtuvo la ira pública. El propio público dijo que Raffi Ahmad debería ser que su posición actual en el gobierno podría ayudar a transmitir la voz de la gente al gobierno.

«No hay empatía para aquellos de ustedes que están luchando», comentó los internautas.

«Puede obtener una posición instantánea, debe estar muy cerca del presidente, no ayuda a ayudar a la gente a necesitar apoyo y ser escuchado», dijo otro.

«¿Cómo es que te callas?», Dijo Netizen.

«Raffi puede obtener un puesto, pero ¿por qué le gusta no responder a las aspiraciones de la comunidad?

«¿Ya tanto como se mantiene como rehén? Hasta que no haya empatía con las personas con la gente. Lick sigue siendo tu Bekekan, aunque lo que te hace hasta este punto si no es la comunidad la que te apoya a ti y a tu familia», dijeron los internautas.

«¿Crees que sabes que la gente indonesia afuera está luchando?», Comentó otro.