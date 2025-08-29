Subiendo cintas negras, Jokowi está de luto por la muerte de Affan Kurniawan

Yakarta, Viva -Donesio 7º presidente Joko Widodo (Brillo) Entregar discursos dolor por su muerte Affan kurniawanTaxis de motocicletas en línea (OJOL) triturado BRIMOB TACITICAL VEHÍCULO (RANTIS) el jueves 28 de agosto de 2025 por la noche.

Leer también: Puan se disculpó por no llevar a cabo la tarea bien, la promesa de mejorar a sí mismo



Jokowi entregó las condolencias a través de cargas en su cuenta personal de Instagram. Jokowi también subió una imagen de una cinta negra que lee innalillahi wa inna ilaihi raji’un.

«Estoy afligiendo por la muerte del fallecido affan Kurniawan. Ser golpeado imaginado la pérdida que la familia siente», dijo Jokowi, el viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Ministro de Religión Ore por Affan Kurniawan murió en un mártir



Jokowi luego rezó para que la familia dejada se le diera fortaleza.



El duelo cargando del séptimo presidente de RI Jokowi por la muerte de Affan Kurniawan

Leer también: Lam Riau pidió al público que no fuera provocado por el incidente del conductor de OJOL que Rantis Brimob atropelló



«Para la familia abandonada, siempre se le puede dar fuerza, paciencia y perseverancia frente a esta pesada prueba. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un», explicó.

Anteriormente informó, el misterio de los nombres de los miembros de Brimob que estaban en el conductor de automóviles Rantis Pelindas en línea en línea Taxi Taxi Kurniawan finalmente reveló.

Los nombres fueron revelados por el Jefe de Policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri cuando se reunió con los manifestantes que ingresaron a la sede de la policía regional de Metro Jaya. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.