Subasta de John Oliver ‘Last Week Tonight’ para apoyar la radiodifusión pública

Juan Olivero abordó el desfinanciamiento de los medios públicos por parte de la Administración Trump en su último episodio de “Last Week Tonight” de 2025, y detalló cómo la decisión de eliminar 1.100 millones de dólares de la Corporación para la Radiodifusión Pública a principios de este año ha impactado gravemente a las estaciones de radio y televisión, particularmente en las zonas rurales. Así que Oliver y “Last Week Tonight” están haciendo su parte para ayudar: el programa ha lanzado un sitio web de subastas. La basura de John Oliverdonde actualmente hay 65 artículos en licitación, incluida una pintura original de 1987 de finales de PBS icono bob ross“Cabin at Sunset”, que al momento de esta publicación se estaba vendiendo por 51.000 dólares.

La idea de la subasta en realidad surgió de la propiedad de Bob Ross, que recientemente vendió tres pinturas originales de Ross en una subasta para apoyar la radiodifusión pública, recaudando 662.000 dólares.

Oliver anunció la subasta «John Oliver’s Junk» en el programa del domingo y dijo que la subasta continuaría hasta el 24 de noviembre. «De hecho, hemos acumulado un montón de artefactos extraños en este programa a lo largo de los años que definitivamente podríamos subastar para recaudar algo de dinero muy necesario», dijo Oliver. «Estoy orgulloso de anunciar la semana pasada la primera subasta que se realizará esta noche en ayuda de los medios públicos. ¡Esto es real!».

Los fanáticos de “Last Week Tonight” reconocerán varios de los artículos que se subastarán: entre ellos, el suspensorio de Russell Crowe (“usado por Russell Crowe en la importante película Cinderella Man y luego comprado por ‘La semana pasada esta noche con John Oliver,’ durante la temporada 5 del programa, como parte de ‘Art of Divorce’ de Crowe; subasta en la que Crowe vendió sus pertenencias personales para pagar su divorcio”), y “Mrs. Cabbage Oliver” (“La esposa en pantalla de John Oliver, casada durante una boda en pantalla oficiada por Steve Buscemi. Parte del segmento de la temporada 9 de ‘Last Week Tonight’ sobre arte generado por IA en el que John se casa con un repollo en el estudio”).

Además: una gran recreación bañada en oro de los testículos del presidente Lyndon B. Johnson (“Escultura del escroto del presidente Lyndon B. Johnson, parte del segmento de la temporada 12 sobre bibliotecas presidenciales”), cinco presidentes de cera de los Estados Unidos, zapatillas Adidas doradas (“Zapatillas doradas que John Oliver prometió usar en un episodio de la segunda temporada de ‘Last Week Tonight with John Oliver’ si el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, plagado de escándalos, dimitiera”).

Entre otros artículos: Un viaje a Nueva York para conocer a Oliver; “un caso de Cabernet SauvignJohn, un vino que lleva años preparándose para ‘Last Week Tonight with John Oliver’”, y la oportunidad de aparecer en una foto sobre el hombro de Oliver durante un episodio, junto con dos entradas VIP para una grabación en vivo del programa.

El colega de Oliver en «Community», Joel McHale, también apareció en el episodio, que presentaba un flashback de cuando McHale organizó una campaña de donación para la estación PBS de Seattle en 1999, y no podía dejar de hablar sobre «Mr. Bean». Para conmemorar esto, McHale ha firmado un DVD con los episodios de «Mr. Bean», que también está en subasta.

Oliver dedicó gran parte del episodio del domingo a discutir la situación de la radiodifusión pública: «Los medios públicos han sido verdaderamente innovadores a la hora de llegar a audiencias desatendidas. Fue una estación de televisión pública la que inventó por primera vez los subtítulos en la década de 1970. Las estaciones de todo el país ofrecen programación en haitiano, criollo, navajo, vietnamita y muchos otros idiomas. Pero, como sin duda saben, ahora se enfrenta a una grave amenaza, ya que durante el verano, el Congreso decidió eliminar 1.100 millones de dólares que se habían asignado para financiar la radiodifusión pública para los próximos dos años”.

Oliver se refirió a cómo los republicanos han atacado a los medios públicos casi desde el momento en que el presidente Johnson firmó por primera vez la ley que creó el CPB, y explicó cómo las críticas a un «sesgo liberal» dentro de los medios públicos en realidad tienen que ver con otra cosa: «puede haber un debate de buena fe sobre el sesgo en los medios, liberales o no, pero señalaré que muchas veces, lo que los conservadores afirman como ‘sesgo liberal’ es a menudo simplemente cosas como mostrar que hay una larga historia de racismo en Estados Unidos, o que existen personas homosexuales, lo que hace difícil interpretar esas críticas como algo más que intolerancia y, sin embargo, argumentos como esos simplemente se utilizaron para justificar la reducción a cero de todo el presupuesto del CPB”.

Oliver también señaló la ironía de que al recortar presupuestos, las estaciones locales ahora tendrán que depender más del contenido nacional proveniente de mercados importantes como Nueva York, en lugar de producir programación comunitaria local vital. «La ironía es que cuanto más se recortan los presupuestos de las estaciones locales, más pueden llegar a depender de la programación producida en esas cámaras de eco urbanas. Como dijo el director ejecutivo de una estación en California, las cosas locales que son tan importantes para la gente probablemente serán las que desaparecerán».

Oliver señaló que las estaciones de radio y televisión públicas han estado detrás de vitales informes de investigación locales en áreas donde hay pocos otros medios de comunicación. Y “Last Week Tonight” se ha basado en informes públicos para artículos que ha realizado sobre temas como asociaciones de propietarios, justicia juvenil e inyección letal.

“Los medios públicos pueden ser la forma de difundir información crítica en comunidades con banda ancha o servicio celular limitado”, dijo. «La radio pública puede ser la única manera de distribuir alertas de personas desaparecidas y en peligro. También puede ser crucial durante una emergencia como un huracán.

«Francamente, siempre ha sido un poco extraño lo poco que financiamos a los medios públicos, teniendo en cuenta lo vitales que pueden ser. Aquí en los EE.UU., los medios públicos son un caso atípico mundial en la poca financiación federal que reciben. Incluso antes de estos recortes, el gasto federal ascendía a menos de 1,60 dólares per cápita, en comparación con países como Noruega, Suecia y el Reino Unido, que dedican casi 100 dólares o más», añadió. «Y las investigaciones muestran una correlación positiva entre la fortaleza de los sistemas de medios públicos y la salud de las democracias… Lo ideal sería trabajar en una solución a largo plazo para la forma en que se financia el CPB. Y en lugar de darle al Congreso el poder de retirar su dinero cada dos años, instituiríamos algún tipo de impuesto o tarifa de licencia que pudiera financiarlo de manera confiable. Eso es algo que la gente ha estado recomendando desde que se creó el CPB. Lamentablemente, no vivimos en ese universo en este momento y hasta que lo hagamos, el público Los medios de comunicación se encuentran ahora en una situación desesperada”.