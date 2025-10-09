Su subida a Instagram causó revuelo, Justin Hubner se disculpó y se centró en la lucha contra Irak

Yeda, VIVA – Jugador Selección Nacional de Indonesia, Justin Hubnerse disculpó por sus acciones al volver a subir la carga de su novia, Jennifer Coppendespués del juego Clasificación para el Mundial 2026 contra Arabia Saudita.

«Después de mi carga ayer después del partido, realmente pido disculpas a todos mis compañeros de equipo, al personal y a todo el pueblo indonesio», escribió Justin en su cuenta de Instagram el jueves.

La publicación, que ha llamado la atención del público, contiene la declaración de Jennifer con las palabras «Todos estamos de acuerdo sobre quién debería estar en el campo».

Justin luego admitió que sus acciones se llevaron a cabo emocionalmente y que no deberían haberse hecho.

La jugadora del club holandés, Fortuna Sittard, no jugó en el partido del grupo B de la cuarta jornada de las eliminatorias para el Mundial de 2026 en la zona asiática contra Arabia Saudita.

«Fue una decisión emocional mía que nunca volverá a suceder», escribió.

El jugador holandés enfatizó su compromiso de seguir concentrado en ayudar a Indonesia a lograr los mejores resultados en los partidos de clasificación restantes.

«Siempre quiero lo mejor para la selección nacional y para el país. Centrémonos en el partido del sábado contra Irak», escribió Justin al finalizar su declaración.

Indonesia perdió 2-3 ante Arabia Saudita en el primer partido del Grupo B el jueves por la mañana WIB.

Garuda jugará su segundo partido contra Irak el domingo por la mañana WIB esta semana. (Hormiga)